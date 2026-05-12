Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare se regăsesc 127 locuri de muncă vacante.

Dintre acestea:

-20 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare (agent de vânzari, consilier vânzari ,asigurari, contabil, controlor calitate, inginer automatist, inginer mecanic, logistician gestiune flux, proiectant inginer mecanic, reprezentant comercial, specialist in achizitii,specialist în domeniul calitatii, sef departament marfuri alimentare/nealimentare).

- 51 locuri vacante pentru cei cu studii liceale și postliceale (agent de vânzari,ambalator manual,conducator activitate de transport rutier, conducator auto transport rutier de persoane, controlor calitate,director magazin, electrician în constructii, lacatus mecanic, lucrator comercial,maistru întretinere si reparatii masini-unelte, utilitati, service, prototipuri

mecanic utilaj,muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor,operator introducere, validare si prelucrare date,pregatitor-lansator confectii,sef departament marfuri alimentare/nealimentare, sef sectie, sofer de autoturisme si camionete,tehnician mecanic, vânzator).

- 28 locuri vacante pentru cei cu studii gimnaziale (agent de securitate, calcatoreasa lenjerie

îngrijitor spatii hoteliere, montator subansamble, muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet, sef departament marfuri alimentare/nealimentare, sofer de autoturisme si camionete, ucenic, vânzator).

- 5 locuri vacante pentru cei cu școală generală incompletă și fără studii ( Îngrijitor animale)

- 23 locuri de muncă pentru cei cu scoală profesională (curatitor-sablator, electrician auto, lacatus mecanic, lucrator commercial, lucrator pensiune turistica, mecanic utilaj, preparator de semifabricate si preparate culinare, sofer de autoturisme si camionete, sudor, tâmplar universal