În cadrul ședinței de luni a Consiliului Economic Consultativ al Județului Satu Mare, Organizația Femeilor Antreprenor – Filiala Județeană OFA Satu Mare a aderat oficial la acest for de dialog și consultare între administrația județeană, mediul de afaceri și cel educațional.

Președintele organizației, Elena Birtoc, a participat la întâlnire și a prezentat primele propuneri concrete ale OFA Satu Mare pentru dezvoltarea județului: realizarea unui Masterplan – Eco-Campusul Social A.N.A. (Alianța pentru Natură și Antreprenoriat), precum și organizarea evenimentului „Ziua Diasporei”, programat pentru luna august 2026.

Un alt punct important al ședinței l-a constituit prezentarea proiectului de buget al Consiliului Județean Satu Mare pentru anul 2026, susținută de președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba și administratorul public al județului, Kovács Attila. În cadrul discuțiilor au fost analizate principalele direcții de dezvoltare ale județului, cu accent pe investiții.

Întâlnirea a reprezentat o nouă etapă de consultare, de această dată cu reprezentanții mediului economic și educațional, înainte ca proiectul de buget să fie supus votului în plenul Consiliului Județean Satu Mare.