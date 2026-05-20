Procurorii din Satu Mare susțin că inculpatul ar fi premeditat atacul și ar fi abandonat ulterior copiii victimei în locuință

Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a anunțat finalizarea cercetărilor și trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui bărbat în vârstă de 43 de ani, acuzat de săvârșirea infracțiunii de omor calificat comis cu premeditare asupra unui membru de familie.

Potrivit procurorilor, ancheta a scos la iveală detalii șocante despre modul în care s-ar fi produs crima, fapta fiind comisă în prezența fiului minor al celor doi, în vârstă de doar șase ani.

Atac premeditat în timpul nopții

Conform informațiilor transmise de procurori, bărbatul ar fi pregătit din timp atacul. Anchetatorii susțin că, în seara zilei de 4 mai 2026, înainte de comiterea faptei, inculpatul ar fi ascuns un topor sub patul în care dormea împreună cu concubina sa.

Ulterior, în jurul orei 04:00 dimineața, acesta i-ar fi aplicat femeii două lovituri cu toporul în zona capului, provocându-i răni extrem de grave, care au dus la decesul victimei în data de 7 mai 2026.

Potrivit procurorilor, agresiunea s-ar fi petrecut chiar în prezența copilului minor al celor doi, care dormea în același pat.

Gesturi de o cruzime extremă după agresiune

Anchetatorii susțin că, după atac, bărbatul ar fi manifestat un comportament lipsit de empatie și violență extremă.

Acesta ar fi luat-o pe femeie de umăr și ar fi aruncat-o pe podea, lovind-o ulterior cu piciorul, după care ar fi părăsit locuința și s-ar fi îndreptat către o pădure din apropierea localității.

Inculpatul a fost identificat și prins după aproximativ cinci ore, în urma unei ample operațiuni de căutare la care au participat polițiști din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, jandarmi ai Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare și polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare.

Dosarul a fost trimis Tribunalului Satu Mare

Rechizitoriul întocmit de procurori a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Satu Mare.

Urmărirea penală a fost efectuată de procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Satu Mare.

Reprezentanții parchetului au subliniat că activitățile procesuale desfășurate în cauză respectă prevederile Codului de procedură penală și principiul prezumției de nevinovăție.