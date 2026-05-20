Polițiștii sătmăreni continuă acțiunile de prevenire și combatere a infracțiunilor rutiere pe drumurile din județ

Polițiștii din județul Satu Mare au depistat în ultimele ore două persoane care au încălcat grav legislația rutieră, una dintre acestea conducând fără permis, iar cealaltă aflându-se sub influența alcoolului.

Tânăr fără permis, oprit în trafic la Botiz

Primul caz a fost înregistrat în data de 19 mai 2026, în jurul orei 16:47, pe Drumul Județean 194C, în localitatea Botiz.

Polițiștii din cadrul Secția de Poliție Rurală Satu Mare au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din aceeași localitate.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe numele tânărului a fost deschis dosar penal, cercetările fiind continuate pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Femeie prinsă băută la volan pe DN 1F

Un al doilea caz a fost constatat în noaptea de 20 mai 2026, în jurul orei 02:40, de către polițiștii din cadrul Secția de Poliție Rurală Tășnad.

În timp ce efectuau activități specifice pe Drumul Național 1F, între localitățile Supuru de Sus și Bobota, polițiștii au oprit un autoturism condus de o femeie de 49 de ani, din județul Sălaj.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Poliția continuă controalele în trafic

Reprezentanții poliției reamintesc faptul că șofatul fără permis sau sub influența alcoolului reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră și atrag răspunderea penală.

Acțiunile de control și prevenire desfășurate pe drumurile din județ vor continua și în perioada următoare pentru reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței participanților la trafic.