Locale 16.05.2026 18:39
Casă de piatră, Loredana și Raul Ritli! 🤍🥂


Emoții, zâmbete și multă bucurie astăzi, 16 mai 2026, la cununia tinerei familii Ritli, un moment special petrecut alături de familie și cei dragi.

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, prezentă la eveniment, a transmis un mesaj emoționant pentru proaspeții căsători:

„Felicitări din suflet pentru acest moment special din viața voastră! Vă doresc să pășiți împreună pe drumul căsniciei cu iubire, respect și încredere, să aveți parte de o viață frumoasă, plină de armonie, sănătate, bucurii și împliniri. 

Să vă fiți mereu sprijin unul altuia și să păstrați aceeași fericire în suflet în fiecare zi!”

Raul Ritli este fiul fostului mare portar al Steaua București și actualului antrenor de la CSM Olimpia Satu Mare, Zoltan Ritli.

La rândul său, Raul a activat ca jucător la Olimpia Satu Mare, iar în prezent evoluează în Liga a IV-a ELITE pentru Recolta Dorolț.

Redacția sport a Gazetei de Nord Vest le transmite mirilor cele mai sincere urări de bine:

Casă de piatră, multă fericire, înțelegere și o viață plină de bucurii împreună!

