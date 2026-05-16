



Credincioșii din județul Satu Mare sunt invitați duminică, 17 mai 2026, la un moment de rugăciune și binecuvântare organizat la Parohia Ortodoxă Română din Bârsău de Jos, unde vor fi aduse spre sărutare și închinare moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României.

Evenimentul religios va avea loc cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Sfânta Liturghie va începe de la ora 10:00 și va fi oficiată de părintele protopop al Sătmarului, Pr. Gabriel Gorgan, împreună cu un sobor de preoți invitați.

Reprezentanții parohiei transmit că acest moment reprezintă o ocazie deosebită de rugăciune și apropiere sufletească pentru întreaga comunitate.

„Vă invităm cu drag la un moment deosebit de har și binecuvântare”, este mesajul transmis de Parohia Ortodoxă Română Bârsău de Jos.

Evenimentul este organizat de preotul paroh Bozga Nicolae împreună cu membrii Consiliului Parohial, care îi așteaptă pe credincioși să participe la această sărbătoare religioasă dedicată Sfântului Apostol Andrei.