



Organizația PSD Moftin și-a ales noua echipă de conducere în cadrul conferinței de alegeri desfășurate în prezența conducerii județene a partidului, a reprezentanților administrației locale și județene, dar și a numeroși membri și susținători social-democrați.

La eveniment au participat președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, prim-vicepreședintele PSD Satu Mare, Gabriel Leș, precum și vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip.

În urma votului exprimat de delegați, primarul comunei Moftin, David Gheorghe, a fost reconfirmat în funcția de președinte al organizației PSD Moftin.

Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a subliniat faptul că rezultatele obținute în comună confirmă activitatea unei administrații eficiente și apropiate de oameni.

„Domnul primar David Gheorghe a demonstrat prin muncă și rezultate că dezvoltarea unei comunități se construiește prin seriozitate, viziune și proiecte concrete pentru oameni. Comuna Moftin este astăzi una dintre localitățile cu cele mai multe investiții realizate din fonduri guvernamentale și europene din județul Satu Mare”, a declarat Mircea Govor.

Liderul social-democrat a transmis că va continua să susțină proiectele administrației locale din Moftin și echipa PSD din comună.

„Îl susțin și îl voi susține în continuare pe domnul primar David Gheorghe și întreaga echipă PSD Moftin, pentru că reprezintă un model de administrație performantă, orientată spre rezultate și apropiată de oameni”, a mai afirmat președintele PSD Satu Mare.

La finalul conferinței, Mircea Govor a felicitat noua echipă aleasă și le-a urat succes în continuarea proiectelor dedicate dezvoltării comunei Moftin și creșterii nivelului de trai al locuitorilor.



