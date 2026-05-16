



Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 14 mai 2026, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere pe raza județului.

În cadrul activităților derulate pentru prevenirea faptelor antisociale și asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățeni, oamenii legii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 17.000 de lei.

De asemenea, polițiștii rutieri și echipajele implicate în activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului au continuat verificările în trafic, fiind aplicate peste 270 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 80.000 de lei.

Acțiunile au avut ca scop creșterea gradului de siguranță publică, prevenirea incidentelor și responsabilizarea participanților la trafic.

Reprezentanții IPJ Satu Mare transmit că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, pentru combaterea faptelor care pot pune în pericol siguranța cetățenilor și pentru menținerea unui climat de ordine la nivelul județului.