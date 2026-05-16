



Colegiul Național „Doamna Stanca” din Satu Mare organizează vineri, 22 mai 2026, „Reuniunea Absolvenților CNDS”, un eveniment special dedicat tuturor generațiilor care au făcut parte din istoria prestigioasei instituții de învățământ.

Manifestarea are loc în anul în care colegiul marchează 210 ani de existență, moment aniversar care aduce împreună foști elevi, profesori și invitați într-o zi a emoțiilor, amintirilor și revederilor.

Sub mesajul „Ne revedem acasă!”, organizatorii îi invită pe absolvenți să retrăiască atmosfera anilor de liceu și să celebreze tradiția, performanța și oamenii care au contribuit la identitatea Colegiului Național „Doamna Stanca”.

Programul evenimentului va începe la ora 11:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare, unde va avea loc un moment festiv dedicat tuturor generațiilor de absolvenți.

De la ora 12:30, participanții sunt așteptați în incinta colegiului, pentru tradiționala „oră de dirigenție”, ocazie perfectă pentru reîntâlnirea foștilor colegi și profesorilor care le-au marcat anii de liceu.

„Va fi o zi a revederilor, a amintirilor și a bucuriei de a păși din nou pe coridoarele care ne-au unit cândva prin prietenii, visuri și clipe de neuitat”, transmit organizatorii evenimentului.

Reuniunea absolvenților promite să aducă împreună generații întregi de foști elevi ai CNDS, într-un moment aniversar încărcat de emoție și nostalgie.