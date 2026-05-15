



Mișcarea, relaxarea și activitățile dedicate întregii familii vor fi în centrul atenției la ediția din acest an a evenimentului „Weekend în Familie”, care se va desfășura în perioada 22–24 mai, în Grădina Romei din municipiul Satu Mare.

Organizatorii au anunțat deschiderea înscrierilor pentru numeroasele activități pregătite în cadrul evenimentului, de la competiții sportive și concursuri culinare, până la ateliere pentru copii, quiz-uri interactive și programe recreative.

Unul dintre cele mai așteptate momente este Semimaratonul Provocării, organizat de Academia de Fotbal Partium. Competiția va avea loc duminică, 24 mai, cu startul la ora 08:00, de la podul pietonal Prietenia. Participanții vor putea alege între curse de 5, 10 sau 15 kilometri, dar și proba completă de semimaraton, de 21,1 kilometri. Participarea este gratuită, însă necesită înscriere prealabilă.

Tot în cadrul evenimentului va fi organizată experiența de familie „Ciobăn-AS năzdrăvan”, un quiz muzical live destinat familiilor, realizat cu participarea maestrului de quiz Kovács Zsolt și a muzicianului Fehér Róbert. Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 23 mai, de la ora 15:00, în Grădina Berii.

Iubitorii gastronomiei sunt invitați la concursul de gătit la ceaun, organizat tot pe 23 mai în Grădina Romei. Tema principală a competiției va fi gulașul, însă participanții vor putea pregăti și alte preparate. Taxa de participare este de 100 de lei pe echipă.

Și copiii vor avea parte de activități speciale de Rusalii, organizate de Serviciul de Ajutor Maltez. Atelierele creative și interactive se vor desfășura pe parcursul întregului weekend la Casa Malteză, în apropierea Grădinii Romei, iar participarea este gratuită, pe bază de înscriere.

Pentru pasionații de sport și stil de viață sănătos, duminică, 24 mai, de la ora 17:00, la Liceul Reformat din Satu Mare, campionul mondial și european Katus Attila va susține un antrenament de aerobic și o sesiune dedicată mișcării și stilului de viață activ.

Pe parcursul întregului weekend, între orele 10:00 și 20:00, vizitatorii vor putea participa și la Târgul Produselor Locale, spectacole de teatru de păpuși, programe canine și numeroase alte activități dedicate familiilor.

Organizatorii transmit că scopul evenimentului este de a oferi tuturor categoriilor de vârstă experiențe comunitare și momente de relaxare de calitate într-un cadru prietenos și interactiv.