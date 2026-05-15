



Castelul Károlyi din Carei va găzdui, în perioada 22–24 mai 2026, cea de-a doua ediție a evenimentului „Zilele CED”, un proiect dedicat comunicării, empatiei și dezvoltării personale.

Sub mesajul „ÎMPREUNĂ”, organizatorii își propun să aducă în prim-plan oameni, idei și experiențe care încurajează dialogul autentic și reconectarea dintre participanți.

Evenimentul debutează vineri, 22 mai, de la ora 18:00, cu un atelier creativ de alchimie susținut de Ioana Vașvari. Participarea la atelier se face pe bază de taxă, în valoare de 30 de lei.

Programul continuă sâmbătă, 23 mai, de la ora 14:00, cu vernisajul expoziției KARUL ART 6, eveniment cu intrare liberă.

Punctul central al manifestării va avea loc duminică, 24 mai, când este programată Conferința CED. Participanții vor avea ocazia să asculte discursurile unor invitați cunoscuți din domenii diverse, printre care ministrul educației Daniel David, Bianca Maria Cigan, Radu Motișan, Alexandrina Chelu-Schorr și Horațiu Cuc, cunoscut publicului drept „Cucugram”. Moderatorul evenimentului va fi Adrian Ștefănuți.

Conferința va include prezentări, momente de dialog și o sesiune de întrebări și răspunsuri dedicată publicului.

Accesul la conferință se face pe bază de rezervare, locurile fiind limitate. Organizatorii au pregătit bilete Early Bird la prețul de 69 de lei pentru primele 30 de locuri, iar ulterior prețul standard va fi de 99 de lei.

„Zilele CED 2026” este organizat de Fundația Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” și Visit Carei, în colaborare cu Primăria Municipiului Carei, Centrul Cultural Carei și Direcția de Cultură Carei.

Evenimentul beneficiază și de sprijinul mai multor sponsori locali și regionali care susțin inițiativele dedicate comunității și dezvoltării personale.