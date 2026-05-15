



Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a participat vineri la Târgul STEM organizat în Pasajul Corneliu Coposu din municipiul Satu Mare, în cadrul Târgului Educației 2026.

Evenimentul a reunit elevi, profesori, părinți și reprezentanți ai unităților de învățământ din județ, oferind participanților ocazia de a descoperi activități interactive, experimente și proiecte dedicate domeniilor STEM – știință, tehnologie, inginerie și matematică.

În mesajul transmis după participarea la eveniment, Cătălin Filip a evidențiat importanța educației moderne și a dezvoltării competențelor necesare generațiilor viitoare.

„A fost o ocazie excelentă de a vedea cum știința, tehnologia, ingineria și matematica pot deveni atractive și accesibile pentru tineri prin activități practice, experimente și proiecte inovatoare”, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare.

Acesta a apreciat implicarea elevilor, profesorilor și părinților în susținerea educației moderne și a subliniat importanța pregătirii tinerilor pentru cerințele viitorului.

Totodată, în cadrul evenimentului, elevii de clasa a VIII-a au avut posibilitatea să descopere oferta educațională a liceelor din județul Satu Mare pentru anul școlar 2026–2027.

„Mă bucur să văd interesul și implicarea elevilor, profesorilor și părinților în susținerea educației moderne și a competențelor necesare viitorului”, a mai declarat Cătălin Filip.

La final, vicepreședintele CJ Satu Mare a felicitat organizatorii și participanții pentru implicarea în organizarea unui eveniment dedicat educației și dezvoltării tinerilor.