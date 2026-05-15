



La Biblioteca Județeană Satu Mare au continuat în această săptămână activitățile din cadrul cursului conversațional de limba română „Csevegő”, dedicat copiilor care doresc să își dezvolte abilitățile de comunicare în limba română.

În cadrul întâlnirilor, participanții au lucrat la descifrarea formelor flexionare ale verbelor reflexive și și-au alcătuit propriul program zilnic, prin exerciții interactive și activități practice.

Totodată, copiii au învățat cuvinte și expresii noi pornind de la volumul „Monstrul temelor” de Matei Răducan, activitatea îmbinând lectura cu exercițiile de conversație și vocabular.

Reprezentanții bibliotecii au subliniat faptul că aceste întâlniri nu sunt doar despre învățarea limbii române, ci și despre încurajarea copiilor să vorbească cu mai mult curaj, să lege prietenii și să descopere bucuria progresului prin activități educative desfășurate într-un mediu prietenos.

Cursurile vor continua și săptămâna viitoare, luni și joi, de la ora 14:00, la Biblioteca Județeană Satu Mare.