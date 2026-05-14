Călărețul tot mai singuratic

Moment penibilo-jenant joi dimineață, în Piața 14 Mai, la evenimentul de comemorare a victimelor inundațiilor catastrofale ce au lovit Sătmarul în urmă cu 56 de ani. Cu personajul ce s-a vrut el principal dar care a ajuns direct la retrogradare... eternul parlamentar călăreț cu săgeată...

Acesta, într-un gest de atlet ce se vrea vedetă dar fură mereu startul, a ieșit în față în momentul anunțului de depunere a unei coroane din partea Parlamentului... Moment în care ceilalți parlamentari sătmăreni l-au scos elegant în decor. Că deh, nu aveam colț... Semn că omul nostru nu prea e iubit nici de partea PSD-UDMR și, din ce s-a văzut în ultima vreme, nici de cea cu AUR... Iar dacă ne gândim bine nici USR-iștii nu se simt confortabil în preajma lui dacă ne aducem aminte că la locale i-a lăsat fără consilieri județeni, iar la parlamentare fără loc în cameră... Păcălindu-i cu așa zisa alianță românească... Iar concluzia zilei e cea din titlu... călărețul nostru e tot mai singuratic.





