Se strânge latzu, lesa… pentru stăpâni

Abia s-au strâns corturile de la DOG SHOW 50 de la Satu Mare și, ca după orice spectacol reușit, vine și bis-ul… dar de data asta îl cântă Uniunea Europeană, cu fluierul în gură și regulamentul în mână.

Cică nu mai e voie cu lanțul. Adică adio „Rex, paznicul de serviciu”, legat de gard ca un bodyguard de provincie. Acum Rex devine cetățean european cu microcip, CNP și, probabil, în curând cont pe ghișeul.ro.

Microcip pentru toți , căței și pisici. Stăpânii încă mai scapă fără cip, dar nu vă grăbiți, că ritmul e promițător. În curând o să ne caute și pe noi în baze de date interoperabile: „Unde a fost plimbat stăpânul între orele 18-19?”

Reproducerea? Controlată atent, ca la manual. Fără combinații dubioase în familie, nici la câini, nici la pisici. Practic, UE a intrat oficial și în arborele genealogic al lui Zdreanţă cel cu ochii de faianţă.

Adio și zgărzi „cu personalitate”. Nu mai strângi câinele până devine filozof. Acum educația se face cu blândețe, explicații și, probabil, coaching emoţional.

Nici estetica nu mai e ce-a fost. Fără intervenții pentru „look de campion”. Deci, adio urechi tăiate artistic și cozi stilizate. Câinele trebuie să fie natural, autentic, ca o salată bio la suprapreț.

Și partea cea mai frumoasă: dacă intri în UE cu animalul, trebuie să-l anunți din timp. Nu tu surprize la graniță. „Am venit cu pisica.” . „Aveți rezervare? Formularul 12B pentru Miorlăiala şi Lătratul Internațional l-ați completat?”

Pe scurt, animalele devin oficial membri ai familiei, cu drepturi, evidență și protecție. Iar stăpânii… ei bine, stăpânii învață încet că lesa nu mai e doar la câine.