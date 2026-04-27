Dacă luni ați încetinit instinctiv când ați văzut pe marginea drumului , prin județ, personaje care păreau gata să vă scoată carnetul din buzunar la cea mai mică abatere, puteți răsufla ușurați. Nu v-au măsurat nici viteza, nici tensiunea și nici nu verificau rovinieta sau centura de siguranță.

„Suspecții” erau, de fapt, monitori de trafic implicați în a doua etapă a Recensământului General de Circulație Rutieră 2026, desfășurată între orele 8:00–12:00 și 14:00–18:00.

Acțiunea nu a presupus oprirea mașinilor în trafic. Recenzorii au stat cuminți în afara carosabilului, notând datele fără să încurce șoferii grăbiți sau… vigilenți. Scopul? Mai puțin „vânătoare” și mai multă matematică: se urmărește măsurarea intensității traficului, tipurile de vehicule care circulă, dar și colectarea de date esențiale pentru viitoare investiții în drumuri și siguranța rutieră.

Așadar, dacă ați trecut „cu emoții” pe lângă ei, puteți considera că a fost doar un exercițiu de reflexe. Dar atenție: recensământul nu s-a încheiat. Următoarea etapă este programată pe 10 mai 2026.

Până atunci, conduceți regulamentar… nu de alta, dar data viitoare s-ar putea să nu mai fie doar „statistică”.