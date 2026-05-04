Liga a 5-a: Prietenia Crucișor revine pe primul loc

Viile Satu Mare au pierdut acasă, derby-ul cu Lazuri II

Derby-ul etapei a 16-a din Liga a V-a a fost câștigat de Voința Lazuri II , care s-a impus cu 2–0 pe terenul celor de la Viitorul Viile Satu Mare, urcând astfel pe locul secund în clasament.

În fruntea ierarhiei, Prietenia Crucişor își menține poziția de lider, după ce și-a respectat statutul de favorită și a câștigat fără probleme partida disputată sâmbătă împotriva formației Diferit Satu Mare. Diferența dintre primele două clasate este de doar un punct, ceea ce anunță un final de sezon extrem de disputat.

Eșecul suferit a costat formația din Viile Satu Mare poziția secundă, însă diferența față de locul 2 rămâne de doar două puncte. În același timp, Dacia Supur se apropie amenințător, după victoria obținută în deplasare.

Nici echipa din Livada nu poate fi scoasă din calcule, după succesul clar de la Domănești, echipa apropiindu-se la patru puncte de podium.





Liga a V-a – etapa 16

Prietenia Crucişor – Diferit Satu Mare 5–0 (2–0)

Il Calcio Satu Mare – Dacia Supur 1–2 (0–1)

Olimpia Domănești – Unirea Sărcău 1–4

Viitorul Viile Satu Mare – Voința Lazuri II Carei 0–2

Amânat: Platanul Marna – Voința Babța





Clasament

1.Prietenia Crucişor – 25 puncte (43–17)

2.Voința Lazuri II – 24 puncte (39–15)

3.Viitorul Viile Satu Mare – 22 puncte (25–21)

4.Dacia Supur – 21 puncte (26–14)

5.AS Livada – 18 puncte (37–35)

6.Voința Babța – 12 puncte (16–30)

7.Il Calcio Satu Mare – 11 puncte (29–37)

8.Diferit Satu Mare – 7 puncte (16–35)

9.Olimpia Domănești– 1 punct (10–33)