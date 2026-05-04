Echipa de baschet U13 a LPS Satu Mare U13 a avut o prestație apreciabilă la Turneul Semifinal desfășurat în acest weekend la Târgu Mureș, competiție care a reunit nu mai puțin de 60 de echipe din întreaga țară.Într-o grupă echilibrată și extrem de disputată, tinerii baschetbaliști sătmăreni au reușit să obțină două victorii importante și au cedat într-un meci intens, demonstrând un nivel bun de joc și o creștere vizibilă de la etapă la etapă.Rezultatele înregistrate:LPS Satu Mare – ASBC Alpha București: 77–58LPS Satu Mare – PERFORM Mediaș: 64–78LPS Satu Mare – Gladius Târgu Mureș: 66–54Pe parcursul turneului, echipa a arătat determinare, spirit de luptă și o bună organizare în teren, având momente de joc consistente și o mobilizare exemplară în fața unor adversari puternici.Participarea la această fază semifinală reprezintă un pas important în dezvoltarea tinerilor sportivi, atât din punct de vedere al experienței competiționale, cât și al consolidării relațiilor de joc și a coeziunii de grup.Calificarea la turneul final rămâne deschisă, urmând să fie stabilită în funcție de rezultatele din celelalte grupe și de clasamentul general. Conform organizatorilor, situația finală va fi anunțată în perioada următoare, cel mai probabil în cursul zilei de marți.Lotul echipei LPS Satu Mare U13:Temian Bogdan, Cuc Alex, Ceuca Vlad, Popovici Matei, Dragoș Luca, Dragoș Matei, Horvath Nicolas, Nortlov Adonis, Giriti Darius, Molnar Adam, Bălaj George.Echipa este coordonată de antrenorul Radu Armaziu, care a contribuit la organizarea și evoluția formației pe parcursul competiției.