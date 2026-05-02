



Un simbol al devotamentului galben-albastru, unul dintre eroii finalei Cupei României din 1978, a plecat dintre noi la 74 de ani

Fotbalul sătmărean este în doliu. Iosif Bathory II, unul dintre cei mai loiali și respectați jucători din istoria Olimpiei, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani, lăsând în urmă o moștenire greu de egalat.

Pentru generații întregi de suporteri, numele său a fost sinonim cu devotamentul față de culorile galben-albastre. Născut în 1952, Bathory a crescut odată cu clubul, parcurgând toate etapele – de la juniori până la prima ligă – într-o perioadă în care fidelitatea față de o echipă însemna mai mult decât orice transfer.

A intrat definitiv în istoria clubului ca titular de bază în finala Cupa României 1978, cea mai mare performanță din palmaresul Olimpiei, într-un meci memorabil disputat împotriva celor de la Universitatea Craiova. A fost momentul care a definit o generație și a cimentat statutul lui Bathory ca reper al fotbalului sătmărean.

Cu peste 120 de meciuri în prima ligă, toate în tricoul Olimpiei, și cu banderola de căpitan purtată în ultimii ani ai carierei, Iosif Bathory II a fost mai mult decât un jucător , a fost un lider, un model și un simbol al constanței.

A rămas fidel echipei într-o epocă a fotbalului romantic, în care atașamentul față de club conta mai mult decât orice. Pe gazonul stadionului Olimpia, a lăsat în urmă nu doar prestații solide, ci și o amprentă sufletească de neșters.

Mesajele de condoleanțe au început să curgă imediat după vestea tristă. Primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskenyi, a transmis și el un omagiu emoționant:

„A plecat dintre noi unul dintre cei mai talentați fotbaliști pe care i-a dat fotbalul sătmărean: Iosif Bathory II. Un om de mare caracter, un prieten adevărat, va rămâne mereu în inimile suporterilor Olimpiei. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndoliate!”

De altfel la începutul partidei de Liga a 2-a dintre CSM Olimpia și CS Tunari, jucată sâmbătă la prânz , s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Bathory II.

Dispariția sa lasă un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut, dar și în sufletul unei întregi comunități. Suporterii Olimpiei nu își iau rămas bun doar de la un fost jucător, ci de la un simbol al unei epoci.

Iosif Bathory II va rămâne pentru totdeauna în memoria Sătmarului ca „Căpitanul” – omul care a purtat Olimpia în suflet și pe braț, cu mândrie și demnitate.