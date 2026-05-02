Cum au fost posibili acești 36 de ani?





Cum poate lua naștere, într-un moment de tranziție istorică, o universitate privată într-un oraș în care ideea însăși părea, pentru mulți, imposibilă? Cum se transformă un vis într-o instituție care traversează generații, schimbări de epocă și transformări sociale profunde?

Răspunsul începe, fără îndoială, cu prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul fondator al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Dar răspunsul complet se construiește dintr-o rețea de oameni, decizii și momente de curaj, care au făcut posibilă transformarea unei idei într-o instituție academică durabilă.

Prof.univ.dr. Aurel Ardelean a fost un vizionar care a depășit limitele contextului său istoric. A fost descris ca „un vizionar, un suflet cald, un luptător neobosit și un prieten adevărat”, un om care a știut să coaguleze în jurul său energii și încredere într-un moment în care învățământul superior privat era la început de drum. În esență, a fost un lider care a înțeles că viziunea fără construcție rămâne doar idee, iar construcția fără viziune nu poate dura.

În 1990, într-o Românie aflată în plină reașezare, ideea unei universități private era un act de curaj. Primele etape au însemnat începuturi improvizate: admitere organizată în spații împrumutate, cursuri desfășurate în săli închiriate, lipsă de infrastructură, dar o densitate extraordinară de energie academică și profesională.

Au urmat momente definitorii de construcție instituțională, inclusiv etapele de la Ministerul Educației pentru acreditare, încărcate de emoție și responsabilitate, în care se decidea nu doar o formă juridică, ci viitorul unui proiect educațional.

Din aceste începuturi s-a născut o universitate.

Astăzi, la 36 de ani distanță, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad este o instituție academică matură, cu programe de studii în multiple domenii, cu zeci de mii de studenți și absolvenți, cu deschidere internațională și cu o prezență activă în mediul educațional și științific.

Această evoluție poartă în continuare amprenta viziunii fondatoare, dar și a continuității instituționale. Sub conducerea prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, rectorul universității, UVVG a intrat într-o etapă de consolidare și dezvoltare accelerată. Instituția s-a adaptat cerințelor educației contemporane, a extins programele academice, a consolidat standardele de calitate și și-a întărit profilul internațional.

Dacă începuturile au însemnat curajul de a construi de la zero, prezentul înseamnă maturizarea unui proiect academic și dezvoltarea lui într-un sistem coerent, conectat la spațiul universitar european. Viziunea actuală îmbină respectul pentru fundația inițială cu o orientare clară spre performanță, cercetare și modernizare continuă.

Între început și prezent se află o construcție vie, susținută de generații de cadre didactice, studenți și membri ai comunității academice. Poate că acesta este răspunsul la întrebarea de la început: cum au fost posibili acești 36 de ani? Prin viziunea unui fondator care a avut curajul începutului, prin oamenii care au făcut posibilă construcția și printr-o conducere actuală care transformă această moștenire într-un proces continuu de dezvoltare și performanță academică.

Așadar: Vivat, Crescat, Floreat!

La mulți ani Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad!