Colecția „Rădăcinii”, semnată de Maria Surd – tradiția reinterpretată pentru noua generație

Locale 02.05.2026 09:51
Designerul Maria Surd lansează colecția „Rădăcinii”, un demers artistic care îmbină armonios tradiția românească cu estetica modernă, adresându-se în special noii generații.

Considerată o continuare firească a colecției „Dor de sat”, noua linie vestimentară propune o abordare mai îndrăzneață și mai actuală, în care elementele tradiționale sunt reinterpretate prin croiuri contemporane și detalii spectaculoase. Corsetele devin piesa centrală a colecției, fiecare model spunând o poveste despre identitate, feminitate și apartenență.

Materialele alese, cu imprimeuri florale inspirate din portul popular, alături de perle și accente decorative atent integrate, creează o punte între trecut și prezent. Prin aceste creații, Maria Surd își propune să demonstreze că tradiția poate fi purtată și valorizată într-un mod modern, fără a-și pierde esența.

Colecția are și o puternică dimensiune personală, fiind un omagiu adus celor două spații care definesc parcursul designerului: Țara Oașului, locul în care a fost adoptată după căsătorie, și Maramureșul, locul rădăcinilor sale. Între aceste două lumi, Maria Surd și-a construit identitatea artistică, iar „Rădăcinii” devine expresia acestei duble apartenențe.

„Pentru că rădăcinile adevărate nu ne țin pe loc. Ele ne dau puterea să creștem”, transmite designerul, subliniind mesajul central al colecției.

Prin „Rădăcinii”, Maria Surd aduce în prim-plan o viziune contemporană asupra patrimoniului cultural, transformând tradiția într-o sursă vie de inspirație pentru prezent și viitor.

