







Ziua de 1 Mai, cunoscută astăzi mai ales ca o ocazie de relaxare și ieșiri la iarbă verde, are o istorie profundă și marcată de luptă socială. De la revendicările muncitorilor din secolul al XIX-lea până la transformarea într-o zi liberă dedicată recreerii, semnificația acestei date a evoluat considerabil.

Originea zilei de 1 Mai este strâns legată de mișcările muncitorești din Statele Unite. Momentul definitoriu rămâne Haymarket Affair, desfășurat la Chicago în anul 1886, când muncitorii au protestat pentru reducerea zilei de muncă la opt ore.

În România, 1 Mai a căpătat o semnificație aparte în perioada regimului comunist. Autoritățile organizau parade grandioase, în care muncitorii erau mobilizați să participe la demonstrații dedicate „clasei muncitoare” și realizărilor economice ale statului. Evenimentul devenise mai degrabă un instrument de propagandă decât o zi autentică de revendicare socială.

Cu toate că, anii ‘80 au adus schimbări prin care chiar și de 1 mai oamenii sărbătoreau prin muncă, după revoluția decembristă, lucrări se văd diferit și în România.





După 1989, odată cu schimbarea regimului politic, sensul zilei de 1 Mai s-a modificat treptat. Deși a rămas zi liberă legală, accentul s-a mutat de la dimensiunea ideologică la cea recreativă. Pentru mulți români, 1 Mai înseamnă începutul sezonului cald, ieșiri în natură și tradiționalele grătare cu familia și prietenii. La mulți ani tuturor, cu această ocazie și o zi frumoasă! Aveți grijă de cei ,,mici!”



