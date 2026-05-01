



Sătmărenii și turiștii sunt invitați să petreacă minivacanța de 1 Mai într-un mod relaxant, cu o plimbare până la Turnul Pompierilor, unul dintre cele mai cunoscute puncte de belvedere din municipiu.

Obiectivul turistic își așteaptă vizitatorii zilnic, între orele 16:00 și 21:00, oferind o panoramă spectaculoasă asupra orașului. Cei care aleg să urce în turn se pot bucura de priveliști deosebite, mai ales în condițiile unei vremi favorabile, anunțate pentru această perioadă.

Reprezentanții obiectivului îi încurajează pe cei care rămân în oraș în această perioadă să profite de ocazie pentru o ieșire în aer liber, combinând plimbarea cu o experiență vizuală aparte asupra Sătmarului.

Turnul Pompierilor rămâne astfel una dintre opțiunile accesibile și atractive pentru petrecerea timpului liber în minivacanța de 1 Mai, atât pentru localnici, cât și pentru vizitatori.