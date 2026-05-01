







În data de 30 aprilie 2026, Colegiul Național Mihai Eminescu a avut plăcerea de a găzdui vizita reprezentanților Asociația Gutenberg, organizație dedicată promovării limbii și culturii germane în rândul tinerilor din România.





În cadrul întâlnirii, reprezentanții asociației au prezentat elevilor activitatea și misiunea Asociația Gutenberg, punând accent pe oportunitățile educaționale disponibile pentru cei interesați de studiul limbii germane. Elevii au avut ocazia să afle informații detaliate despre liniile de studiu în limba germană existente în România, precum și despre parcursul educațional pe care acestea îl oferă.





De asemenea, invitații au evidențiat numeroasele avantaje ale urmării unor astfel de programe, printre care accesul la oportunități academice internaționale, dezvoltarea competențelor lingvistice la nivel avansat și creșterea șanselor de integrare pe piața muncii, atât în țară, cât și în străinătate.





Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia elevii au adresat întrebări punctuale, primind răspunsuri clare și utile din partea reprezentanților.





Această activitate face parte din demersurile constante ale Colegiul Național Mihai Eminescu de a oferi elevilor acces la informații relevante privind orientarea educațională și profesională, contribuind astfel la formarea unor decizii informate privind viitorul lor academic.