



Muzeul de Artă Satu Mare a găzduit o nouă ediție a Concursului Național de chitară clasică „Samus GuitArt”, un eveniment de prestigiu organizat de Școala de Arte Satu Mare, care a reunit tineri talentați și pasionați de muzică din întreaga țară.

Evenimentul a fost marcat nu doar de competiția artistică, ci și de momente de excepție oferite de invitați speciali. Trio Andrei, prezenți în calitate de membri ai juriului, au susținut un recital apreciat de public, demonstrând profesionalism și măiestrie artistică.

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, prezentă la eveniment, a subliniat importanța susținerii culturii și a tinerelor talente, oferind din partea instituției o diplomă de excelență membrilor Trio Andrei.

„Am avut bucuria de a participa la acest concurs deosebit, care reunește talent, muncă și pasiune pentru muzică. Felicit organizatorii, profesorii și toți concurenții pentru dedicare și curaj. Indiferent de rezultat, fiecare dintre ei este deja un câștigător. A fost o seară specială, plină de momente artistice de excepție”, a declarat Roxana Petca.

Oficialul a transmis, totodată, un gând de apreciere pentru chitaristul Mircea Deac, evidențiind contribuția acestuia la promovarea muzicii și formarea tinerelor generații.

Concursul „Samus GuitArt” confirmă, încă o dată, rolul important al Școlii de Arte Satu Mare în susținerea și promovarea valorilor culturale, contribuind la dezvoltarea unei noi generații de artiști.