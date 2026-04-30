Cooperare internațională pentru educația tehnică: elevi din Satu Mare, implicați în proiecte moderne în Germania

30.04.2026 17:12
Delegația Fundației Hans Lindner a efectuat o nouă vizită la Schwäbisch Gmünd, în Germania, pentru a continua parteneriatul dezvoltat în ultimii doi ani cu specialiștii de la Technische Akademie.

Colaborarea are la bază relația de peste un deceniu dintre regiunea Ostalbkreis și județul Satu Mare și urmărește apropierea tinerilor de domeniile tehnice și inginerești, precum și dezvoltarea competențelor practice.

În acest an, programul se extinde cu activități moderne, precum imprimarea 3D și gravarea laser, fiind planificată și organizarea unui roadshow demonstrativ. Totodată, șase elevi din Satu Mare vor avea oportunitatea de a participa, în luna septembrie, la o tabără internațională EduCamp organizată în Germania.

Reprezentanții proiectului subliniază că această colaborare contribuie la consolidarea educației practice și oferă tinerilor șansa de a-și construi un viitor stabil, chiar în comunitățile lor.

Programele „Casa Tehnicii”, derulate de Fundația Hans Lindner, rămân deschise elevilor și grupurilor școlare interesate de domeniul tehnic.


Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

