







🌱Astăzi, 30 aprilie 2026, în Ardud și în localitatea Mădăras s-a desfășurat acțiunea de ecologizare „Împreună pentru natură”, un demers comunitar dedicat protejării mediului și responsabilizării civice.♻️





👉🏻 Evenimentul a fost organizat în parteneriat între Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud și Liceul Tehnologic Ardud, cu implicarea structurii de la Mădăras.





👉🏻 La acțiune au participat elevi, cadre didactice, angajați ai Primăriei Ardud, reprezentanți ai Casei de Cultură, voluntari și asistenți sociali, care au contribuit activ la igienizarea mai multor zone din Ardud și Mădăras.





Din partea Liceului Tehnologic Ardud au participat următoarele clase și cadre didactice coordonatoare:

- Clasa Pregătitoare B – înv. Gyorfi Aniko

- Clasa a II-a D – înv. Sabau Gabriela

- Clasa a IV-a B – înv. Chiș Izabella

- Clasa a V-a A – prof. Rehman Gabriela

- Clasa a VI-a A – prof. Șoimoșan Călin

- Clasa a VII-a A – prof. Martin Liliana

- Clasa a VIII-a A – prof. Krimi Camelia

- Clasa a VI-a B – prof. Fecser Bianka

- Clasa a VIII-a B – prof. Virag Ibolya

- Clasele V–VIII C Mădăras – prof. Silaghi Lavinia

- Clasele VI–VII C Mădăras – prof. Fărcaș Diana





👉🏻 Acțiunea a vizat curățarea spațiilor publice, a zonelor verzi și a altor perimetre locale, în limita ariei care a putut fi acoperită într-o singură zi de mobilizare.





👉🏻 Pe lângă impactul direct asupra mediului, inițiativa a avut și un puternic rol educativ, urmărind formarea unor comportamente responsabile în rândul copiilor și tinerilor, precum și consolidarea spiritului civic și a respectului față de natură și comunitate.





„Împreună pentru natură” reprezintă un exemplu concret de implicare și colaborare între instituții și comunitate, demonstrând că schimbarea începe prin acțiuni simple, dar susținute.

Organizatorii mulțumesc tuturor participanților pentru implicare și dedicare și își exprimă convingerea că astfel de inițiative vor continua să inspire și alte acțiuni dedicate comunității.

