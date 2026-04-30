Apel pentru o familie din Satu Mare, după ce apartamentul le-a fost distrus de flăcări: ,,Copilașii au rămas fără nimic”

Locale 30.04.2026 17:38
Apel pentru o familie din Satu Mare, după ce apartamentul le-a fost distrus de flăcări. În urma incendiului care a izbucnit marți, 28 aprilie, într-un apartament de pe Aleea Clăbucet din municipiul Satu Mare, o familie cu doi copii, un băiețel de 4 ani și o fetiță de 7 ani, a rămas fără mare parte din lucruri și au nevoie de ajutorul nostru.

Incendiul a fost lichidat rapid, însă pagubele sunt însemnate. O sătmăreancă a lansat un apel către comunitate pentru a veni în sprijinul familiei. Prioritare sunt acum lucrurile pentru cei mici: haine, mobilier, jucării, cărți și jocuri. Practic, copiii au rămas fără nimic.

,,Părinții au nevoie de sprijinul oamenilor pentru a putea acoperi cheltuielile renovării și ale pagubelor provocate de acest incendiu și ne cer ajutorul, în special cu lucruri pentru copilași, căci au rămas fără nimic: mobilier, jucării, hăinuțe (băiat mărimea 104, fetiță 122, cărticele, jocuri). Poate vor fi doritori care vor oferi sprijin financiar. Vă las contul doamnei și contul meu opțional, unde, la rândul meu, s-au strâns astăzi de la persoanele cunoscute care au pus mâna de la mână și au donat”, transmite sătmăreanca.

Cei care doresc să ajute pot face donații financiare în următoarele conturi:

Ionescu Georgiana Aureliana
ING: RO76INGB0000999907226431

Griga Ioana Roxana
BT Pay: RO70BTRLRONCRT0CS6789301

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda