Apel pentru o familie din Satu Mare, după ce apartamentul le-a fost distrus de flăcări. În urma incendiului care a izbucnit marți, 28 aprilie, într-un apartament de pe Aleea Clăbucet din municipiul Satu Mare, o familie cu doi copii, un băiețel de 4 ani și o fetiță de 7 ani, a rămas fără mare parte din lucruri și au nevoie de ajutorul nostru.

Incendiul a fost lichidat rapid, însă pagubele sunt însemnate. O sătmăreancă a lansat un apel către comunitate pentru a veni în sprijinul familiei. Prioritare sunt acum lucrurile pentru cei mici: haine, mobilier, jucării, cărți și jocuri. Practic, copiii au rămas fără nimic.

,,Părinții au nevoie de sprijinul oamenilor pentru a putea acoperi cheltuielile renovării și ale pagubelor provocate de acest incendiu și ne cer ajutorul, în special cu lucruri pentru copilași, căci au rămas fără nimic: mobilier, jucării, hăinuțe (băiat mărimea 104, fetiță 122, cărticele, jocuri). Poate vor fi doritori care vor oferi sprijin financiar. Vă las contul doamnei și contul meu opțional, unde, la rândul meu, s-au strâns astăzi de la persoanele cunoscute care au pus mâna de la mână și au donat”, transmite sătmăreanca.

Cei care doresc să ajute pot face donații financiare în următoarele conturi:

Ionescu Georgiana Aureliana

ING: RO76INGB0000999907226431

Griga Ioana Roxana

BT Pay: RO70BTRLRONCRT0CS6789301