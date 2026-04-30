



Un eveniment rutier a avut loc miercuri, 29 aprilie, în municipiul Satu Mare, pe bulevardul Independenței, fiind investigat de polițiștii rutieri.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi acroșat o femeie de 41 de ani, care se angajase în traversarea drumului pe trecerea de pietoni, semnalizată corespunzător.

În urma impactului, femeia a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Totodată, oamenii legii reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație, acordării priorității pietonilor și adoptării unei conduite preventive în trafic, pentru evitarea unor astfel de incidente.