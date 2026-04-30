



Muzeul de Artă Satu Mare organizează sâmbătă, 9 mai 2026, de la ora 12:00, un atelier dedicat tehnicii fotografice alternative numite cianotipie, o metodă artistică veche de peste 150 de ani, care folosește lumina soarelui pentru a crea imagini în nuanțe intense de albastru.

Evenimentul se adresează tuturor celor pasionați de artă și experiment, fără a fi necesară experiență anterioară. Participanții vor avea ocazia să lucreze cu plante, obiecte și forme diverse, descoperind procesul creativ într-un cadru relaxant și prietenos.

Organizatorii pun la dispoziție toate materialele necesare, iar atmosfera va fi completată de cafea, ceai și gustări. Atelierul este deschis persoanelor cu vârsta de peste 12 ani, iar locurile sunt limitate.

Tariful de participare este de 70 de lei de persoană, iar înscrierile se pot face telefonic sau prin mesaj privat pe rețelele de socializare ale instituției.

Atelierul va avea loc la sediul Muzeului de Artă Satu Mare, situat în Piața Libertății nr. 21.