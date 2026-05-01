



Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare anunță măsuri sporite pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în minivacanța de 1 Mai. Potrivit unui comunicat de presă, peste 500 de polițiști vor acționa zilnic în teren, pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de liniște pentru cetățeni.

Efectivele vor fi suplimentate din toate structurile operative, iar polițiștii rutieri vor fi prezenți pe principalele artere de circulație pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor. Aceștia vor utiliza aparatura de monitorizare a vitezei, dar și dispozitive pentru depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Oamenii legii recomandă cetățenilor să acorde o atenție sporită bunurilor personale, să evite accesul persoanelor necunoscute în locuințe și să își securizeze casele atunci când pleacă de acasă. De asemenea, pentru activitățile de recreere, sunt recomandate doar zonele special amenajate și autorizate.

Pentru siguranța locuințelor, polițiștii sugerează măsuri simple, precum lăsarea unei surse de lumină aprinse sau apelarea la un vecin de încredere care să supravegheze proprietatea în perioada absenței.

În trafic, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să respecte limitele legale de viteză și să evite manevrele riscante, mai ales în condiții de vizibilitate redusă sau carosabil umed. Totodată, este reamintită importanța păstrării unei distanțe corespunzătoare între vehicule și evitarea deplasărilor obositoare, în special pe timpul nopții.

Polițiștii atrag atenția că nu trebuie condus sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive și recomandă pietonilor să traverseze doar prin locuri sigure și după o asigurare temeinică.

Reprezentanții IPJ Satu Mare precizează că vor fi prezenți în teren pe toată durata minivacanței, pregătiți să intervină rapid în sprijinul cetățenilor.