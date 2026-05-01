



Elevii Hoban Alexandra, Molnar Denis și Pop Alisia au susținut o prezentare dedicată taberei de vară Engineering Summer University (ESU), organizată de Organizația Studenților de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (OSUT).





Evenimentul a avut ca scop informarea elevilor de clasa a XI-a cu privire la oportunitățile oferite de acest program educațional, care facilitează familiarizarea cu mediul universitar tehnic.





În cadrul prezentării, participanții au descris activitățile desfășurate pe durata taberei, incluzând cursuri interactive, workshopuri practice și activități sociale. Aceștia au subliniat rolul ESU în orientarea profesională și în dezvoltarea personală a elevilor.





Engineering Summer University este unul dintre cele mai importante proiecte educaționale derulate de OSUT, adresându-se tuturor elevilor care doresc să exploreze domeniul ingineriei și să ia decizii informate privind viitorul lor.





