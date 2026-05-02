Mesaj de Ziua Tineretului: deputatul Mircea Govor subliniază rolul tinerilor în dezvoltarea societății

Locale 02.05.2026 10:52
Cu prilejul Zilei Naționale a Tineretului, marcată anual în 2 mai, președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a transmis un mesaj în care evidențiază importanța tinerilor în societatea actuală și necesitatea sprijinirii acestora.

Potrivit acestuia, tinerii nu mai pot fi priviți doar ca „viitorul”, ci reprezintă o forță activă a prezentului, contribuind direct la direcția în care evoluează societatea. „Au energie, au viziune și dorința de a construi”, a transmis deputatul, subliniind totodată că este esențial ca aceștia să beneficieze de un cadru stabil și de șanse reale pentru a-și valorifica potențialul în România.

În declarația sa, Mircea Govor a arătat că, în calitate de parlamentar și lider județean al PSD, a susținut constant inițiative dedicate tinerilor, atât în domeniul educației, cât și pe piața muncii și în viața comunității.

De asemenea, acesta a punctat că România trebuie să devină un loc în care tinerii aleg să rămână, iar județul Satu Mare să ofere oportunități concrete pentru construirea unui viitor stabil.

Mesajul s-a încheiat cu o urare adresată tuturor tinerilor, cărora le-a transmis gânduri de curaj, echilibru și împlinire în parcursul lor personal și profesional.

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
