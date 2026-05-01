Propunerea vicepreședintelui Cătălin Filip de a prezenta investițiile realizate de Mircea Govor i-a făcut pe consilierii PNL să părăsească sala

01.05.2026 19:36
Ședința Consiliului Județean Satu Mare a fost marcată de tensiuni, după ce vicepreședintele Cătălin Filip a solicitat o prezentare a investițiilor realizate în perioadele în care Mircea Govor a ocupat funcția de vicepreședinte al instituției.

„I-am rugat pe băieții de la Direcția Tehnică să facă o scurtă prezentare, derulate în perioada când Mircea Govor a fost vicepreședinte la CJ Satu Mare. Fac precizarea că doresc să existe această prezentare ca să nu se mai creeze dubii și alte subiecte”, a declarat Cătălin Filip în plen.

Înaintea începerii prezentării, consilierii PNL au părăsit sala de ședință, gest catalogat drept nepotrivit de către conducerea CJ. La final, vicepreședintele a revenit asupra situației: „Îmi pare rău că nu au rămas colegii de la PNL, se pare că nu le place decât critica. Când este vorba de investiții, aceștia părăsesc sala.”

Potrivit documentului prezentat, în perioadele în care Mircea Govor a fost vicepreședinte al CJ Satu Mare (2009–2015, 2016 și 2024), au fost derulate și finanțate numeroase proiecte de infrastructură și dezvoltare, printre care:

Obiective realizate în perioada de vicepreședinte


Perioadele în care Domnul Govor Mircea Vasile a avut calitatea de vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare:

  • 04.08.2009 – 23.12.2015

  • 21.01.2016 – 22.06.2016

  • 25.10.2024 – 23.12.2024

În aceste perioade au fost atrase și alocate fonduri pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

  1. HG 577/1997 pentru finanțarea programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate și pentru finanțarea programului privind alimentarea cu apă la sate

  2. Dezvoltarea turismului de iarnă în zona localității Negrești Oaș, județul Satu Mare - Montarea instalației de transport pe cablu CD 4 Luna Șes și Amenajare pârtie de schi și sistem de înzăpezire al pârtiei - Luna Șes. Alimentarea cu energie electrică și modernizarea drumului de acces la baza pârtiei.

  3. Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Ecologizarea Rampelor de Deșeuri din județul Satu Mare

  4. Modernizare drumului județean DJ 195 B Doba (DN 19) - Boghiș - Dacia - Moftinu Mare - Crișeni - Craidorolț - Teghea - Mihăieni - Acâș (DN 19A), km 0+000 - km 44+039, județul Satu Mare, Tronson 3 Craidorolț - Teghea - Mihăieni, km 22+849.837 - km 29+229.870 prin CJ Satu Mare

  5. Modernizarea DJ 108G: Supuru de Sus (DN19) – Sechereșa – DJ 109N, km 0+00 - km 4+910 (4+750), L=4.750 km prin CJ Satu Mare

  6. Modernizare drum județean DJ 195C Pîr-lim. Jud. BH (Sălacea), km 42+318 - 43+268, 43+268 - 44+768 prin CJ Satu Mare

  7. Modernizare DJ 108M: Tășnad (DN 1F) - Santău - Chereușa - Andrid - Dindești - Irina - Portița - Vezendiu - Tiream - Carei - Cămin - Lucăceni - Berveni - granița Ungaria, km 0+000 - km 59+979 (60+090) prin CJ Satu Mare

  8. Modernizare DJ 193A: Satu Mare (DJ 193) - Amati - Rușeni - Tătărești - Necopoi - Homorodu de Jos - Homorodu de Mijloc - Homorodu de Sus - Solduba - Hodișa - Socond - Rătești (DN 19A), km 0+000 (0+900) km 49+124 (49+099) prin CJ Satu Mare

  9. Modernizarea drumului județean DJ 195B Doba (DN 19) – Boghiș – Dacia – Moftinu Mare – Crișeni – Craidorolț – Teghea – Mihăieni – Acâș (DN 19A) km 0+000 – km 37+105, Județul Satu Mare, Tronson Acâș – Mihăieni prin CJ Satu Mare

  10. Modernizare DJ 108L Tășnad - Cig - Eriu Sâncrai - Craidorolț - Pișcari - Terebești - Gelu - Mădăras, km 0+000 – km 36+987, județul Satu Mare prin CJ Satu Mare

  11. Modernizare DJ 195 Pătău - DN 19 F prin CJ Satu Mare

  12. Modernizare drum județean DJ 195C Ady Endre - Căuaș, km 18+822 - 24+822 prin CJ Satu Mare

  13. Modernizare drum județean DJ 193E Lim. Jud. MM - Bârsău de Sus - Lim. Jud. MM, km 12+000 - 20+325 prin CJ Satu Mare

  14. Reabilitarea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, strada Botizului, nr. 65/A (clădirea fostei Școli generale nr. 13) prin CJ Satu Mare

  15. Consolidare, restaurare, reamenajare interioară pentru Spitalul de boli infecțioase situat în mun. Satu Mare, str. Corvinilor nr. 47 – monument istoric

  16. Reabilitare și extindere Spital Județean de Urgență Satu Mare (Reparații Capitale Unitate de Primiri Urgențe Rk UPU)

  17. Pod peste râul Crasna în localitatea Domănești

  18. Modernizarea Aeroportului Satu Mare

  19. Modernizare DJ 109L Negrești Oaș – Turț

  20. Modernizare DJ 196C Sănișlău – Horea – Omboly

  21. Modernizare DJ 194 Depozit regional de deșeuri – Terebești – Ghivaci – Moftinu Mare

  22. Modernizare DJ 191 Marghita – Tășnad


