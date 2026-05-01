Ședința Consiliului Județean Satu Mare a fost marcată de tensiuni, după ce vicepreședintele Cătălin Filip a solicitat o prezentare a investițiilor realizate în perioadele în care Mircea Govor a ocupat funcția de vicepreședinte al instituției.
„I-am rugat pe băieții de la Direcția Tehnică să facă o scurtă prezentare, derulate în perioada când Mircea Govor a fost vicepreședinte la CJ Satu Mare. Fac precizarea că doresc să existe această prezentare ca să nu se mai creeze dubii și alte subiecte”, a declarat Cătălin Filip în plen.
Înaintea începerii prezentării, consilierii PNL au părăsit sala de ședință, gest catalogat drept nepotrivit de către conducerea CJ. La final, vicepreședintele a revenit asupra situației: „Îmi pare rău că nu au rămas colegii de la PNL, se pare că nu le place decât critica. Când este vorba de investiții, aceștia părăsesc sala.”
Potrivit documentului prezentat, în perioadele în care Mircea Govor a fost vicepreședinte al CJ Satu Mare (2009–2015, 2016 și 2024), au fost derulate și finanțate numeroase proiecte de infrastructură și dezvoltare, printre care:
Obiective realizate în perioada de vicepreședinte
Perioadele în care Domnul Govor Mircea Vasile a avut calitatea de vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare:
04.08.2009 – 23.12.2015
21.01.2016 – 22.06.2016
25.10.2024 – 23.12.2024
În aceste perioade au fost atrase și alocate fonduri pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
HG 577/1997 pentru finanțarea programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate și pentru finanțarea programului privind alimentarea cu apă la sate
Dezvoltarea turismului de iarnă în zona localității Negrești Oaș, județul Satu Mare - Montarea instalației de transport pe cablu CD 4 Luna Șes și Amenajare pârtie de schi și sistem de înzăpezire al pârtiei - Luna Șes. Alimentarea cu energie electrică și modernizarea drumului de acces la baza pârtiei.
Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Ecologizarea Rampelor de Deșeuri din județul Satu Mare
Modernizare drumului județean DJ 195 B Doba (DN 19) - Boghiș - Dacia - Moftinu Mare - Crișeni - Craidorolț - Teghea - Mihăieni - Acâș (DN 19A), km 0+000 - km 44+039, județul Satu Mare, Tronson 3 Craidorolț - Teghea - Mihăieni, km 22+849.837 - km 29+229.870 prin CJ Satu Mare
Modernizarea DJ 108G: Supuru de Sus (DN19) – Sechereșa – DJ 109N, km 0+00 - km 4+910 (4+750), L=4.750 km prin CJ Satu Mare
Modernizare drum județean DJ 195C Pîr-lim. Jud. BH (Sălacea), km 42+318 - 43+268, 43+268 - 44+768 prin CJ Satu Mare
Modernizare DJ 108M: Tășnad (DN 1F) - Santău - Chereușa - Andrid - Dindești - Irina - Portița - Vezendiu - Tiream - Carei - Cămin - Lucăceni - Berveni - granița Ungaria, km 0+000 - km 59+979 (60+090) prin CJ Satu Mare
Modernizare DJ 193A: Satu Mare (DJ 193) - Amati - Rușeni - Tătărești - Necopoi - Homorodu de Jos - Homorodu de Mijloc - Homorodu de Sus - Solduba - Hodișa - Socond - Rătești (DN 19A), km 0+000 (0+900) km 49+124 (49+099) prin CJ Satu Mare
Modernizarea drumului județean DJ 195B Doba (DN 19) – Boghiș – Dacia – Moftinu Mare – Crișeni – Craidorolț – Teghea – Mihăieni – Acâș (DN 19A) km 0+000 – km 37+105, Județul Satu Mare, Tronson Acâș – Mihăieni prin CJ Satu Mare
Modernizare DJ 108L Tășnad - Cig - Eriu Sâncrai - Craidorolț - Pișcari - Terebești - Gelu - Mădăras, km 0+000 – km 36+987, județul Satu Mare prin CJ Satu Mare
Modernizare DJ 195 Pătău - DN 19 F prin CJ Satu Mare
Modernizare drum județean DJ 195C Ady Endre - Căuaș, km 18+822 - 24+822 prin CJ Satu Mare
Modernizare drum județean DJ 193E Lim. Jud. MM - Bârsău de Sus - Lim. Jud. MM, km 12+000 - 20+325 prin CJ Satu Mare
Reabilitarea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, strada Botizului, nr. 65/A (clădirea fostei Școli generale nr. 13) prin CJ Satu Mare
Consolidare, restaurare, reamenajare interioară pentru Spitalul de boli infecțioase situat în mun. Satu Mare, str. Corvinilor nr. 47 – monument istoric
Reabilitare și extindere Spital Județean de Urgență Satu Mare (Reparații Capitale Unitate de Primiri Urgențe Rk UPU)
Pod peste râul Crasna în localitatea Domănești
Modernizarea Aeroportului Satu Mare
Modernizare DJ 109L Negrești Oaș – Turț
Modernizare DJ 196C Sănișlău – Horea – Omboly
Modernizare DJ 194 Depozit regional de deșeuri – Terebești – Ghivaci – Moftinu Mare
Modernizare DJ 191 Marghita – Tășnad