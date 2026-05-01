Senatorul UDMR îl acuză pe Adrian Cozma de manipulare și memorie selectivă, prezentând cifre care contrazic discursul alarmist al deputatului PNL





Un nou episod tensionat zguduie scena politică din Satu Mare, după ce deputatul PNL Adrian Cozma a acuzat public o presupusă repartizare „discriminatorie” a fondurilor de către Consiliul Județean și a amenințat cu plângeri penale. Replica nu a întârziat: senatorul UDMR Turos Lorand a livrat o reacție dură, în care nu doar că respinge acuzațiile, ci le întoarce împotriva autorului lor, într-un atac frontal asupra credibilității și coerenței politice a acestuia.

„Memorie scurtă” sau convenabil selectivă?

Într-un ton tăios, Turos Lorand desființează poziția deputatului liberal, acuzându-l de ipocrizie și de o memorie „suspect de selectivă”. Senatorul subliniază că acuzațiile privind discriminarea primăriilor conduse de liberali nu doar că sunt nefondate, ci ignoră deliberat realitatea administrativă recentă.

Mai mult, reacția vine ca un contraatac calculat: nu pe bază de retorică, ci pe date concrete, greu de demontat fără costuri de imagine.

Cifrele care strică spectacolul

Dacă discursul lui Cozma mizează pe indignare și suspiciune, Turos vine cu cifre reci, dar devastatoare pentru narațiunea adversă. Potrivit datelor prezentate:

Localitățile conduse de primari PNL au primit 134 lei/locuitor

Localitățile conduse de UDMR sau FDGR au primit 128 lei/locuitor

Diferența nu doar că anulează acuzația de discriminare, dar o întoarce ironic pe dos. În loc de marginalizare, primăriile liberale par chiar avantajate.

Exemplul oferit – egalitatea de finanțare între Ardud (PNL) și Negrești-Oaș (PSD), în ciuda diferenței de aproximativ 10.000 de locuitori – ridică și mai multe semne de întrebare asupra sincerității discursului lui Cozma.

Liberalism de fațadă?

Atacul lui Turos Lorand nu se oprește la cifre. Într-o formulare fără menajamente, acesta afirmă că Adrian Cozma „nu reprezintă valorile liberale, ci propriile frustrări”.

Acuzația este amplificată de referirea la o presupusă apropiere de AUR – un detaliu care, în contextul politic actual, funcționează ca o lovitură de imagine. Mai ales în condițiile în care guvernarea este asociată cu nume precum Ilie Bolojan, invocarea unei astfel de alianțe ridică serioase semne de întrebare privind coerența ideologică.

Politică prin intimidare sau prin rezultate?

Unul dintre cele mai dure pasaje ale declarației vizează tendința de a transforma instituțiile statului în instrumente de luptă politică. Turos îl acuză pe Cozma că recurge la amenințări cu plângeri penale nu dintr-un spirit de justiție, ci pentru a masca „eșecuri personale”.

Mesajul este clar: escaladarea conflictului prin intimidare nu substituie lipsa rezultatelor. Dimpotrivă, o face și mai vizibilă.

Între zgomot și realitate

Într-o confruntare în care unul ridică tonul, iar celălalt ridică documente, diferența devine evidentă. Reacția lui Turos Lorand nu este doar o apărare, ci o contraofensivă bine calibrată, care mută dezbaterea din zona emoțională în cea a faptelor.

Pentru Adrian Cozma, dilema devine incomodă: va continua pe linia spectaculoasă a acuzațiilor sau va răspunde punctual cifrelor care îi contrazic discursul?





Declarația integrală a senatorului Turos Lorand

Domnul deputat Adrian Cozma recurge din nou la ipocrizie. Amenință cu plângeri penale și acuză că primăriile conduse de primari PNL ar fi fost defavorizate de Consiliul Județean Satu Mare. Dar memoria domnului deputat pare scurtă.

Realitatea este una singură: Consiliul Județean Satu Mare nu face discriminări între cetățeni, indiferent de partidul politic al primarului. În ședința ordinară din 29 aprilie 2026, a fost aprobată repartizarea cotei de 6% din impozitul pe venit.

Date concrete, nu interpretări politice:

În localitățile cu primari PNL: 134 lei/locuitor

În localitățile cu primari UDMR sau FDGR: 128 lei/locuitor

Un singur exemplu: Primăria Ardud (PNL) a primit o sumă identică cu Primăria Negrești-Oaș (PSD) , oraș care are 10.000 de locuitori în plus.

Adrian Cozma nu reprezintă valorile liberale – ci doar propriile frustrări. A recunoscut public alianța locală cu AUR, un partid care luptă activ împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Aceasta spune totul despre loialitatea sa reală.

Adrian Cozma alege atacurile la persoană și intimidarea. Îi cerem să nu mai folosească instituțiile statului pentru a-și masca eșecurile personale.