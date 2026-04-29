AJF SATU MARE
Minivacanță de 1 Mai cu mult fotbal în județ
- Programul meciurilor din acest weekend, din fotbalul județean
Partidele etapei a 3-a din play off-ul Ligii a 4 a ELITE sunt programate de miercuri și până duminică…Iar cel mai așteptat joc e cel de duminică, 3 mai, de la Micula acolo unde revelația din play off, Turul va întâlni liderul, Talna Orașu Nou. Miculenii au punctaj maxim după 3-2 cu Dorolț și Odoreu în vreme ce Talna a pierdut teren după remiza de la Carei și înfrângerea din derby-ul cu Dorolț.
Iată programul meciurilor programate în minicanața de 1 mai , în județ:
Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM
Etapa 3 (Playoff)
Miercuri, 29 aprilie
CSM Victoria Carei – Unirea Tășnad II / Decebal…..
Sâmbătă, 2 mai
Recolta Dorolț – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
Ora: 16:00 (juniori) / 18:00 (seniori)
Duminică, 3 mai
Oașul 1969 – Someșul Odoreu
Ora: 12:00 (seniori) / 14:00 (juniori)
Turul Micula – Talna Orașu Nou
Ora: 16:00 (juniori) / 18:00 (seniori)
Liga a IV-a – Seria A
Etapa 15 (Tur 2)
Duminică, 3 mai
Victoria Apa – Recolta Dorolț II Dara
Voința Turț – Dacia Medieșu Aurit
Sportul Botiz – Înfrățirea Tarna Mare
Ora: 18:00 (seniori)
Voința Lazuri – stă
Liga a IV-a – Seria B
Etapa 4 (Playoff)
Miercuri, 29 aprilie
Someșul Oar – Schwaben Cămin
Etapa 4 (continuare)
Frohlich Foieni – Kneho Urziceni
Ora: 16:00 (juniori) / 18:00 (seniori)
Recolta Sanislău – Ciumești
Ora: 18:00 (seniori)
Real Andrid – Ghenci 2006
Ora: 14:00 (seniori)
Crasna Moftinu Mic – Fortuna Căpleni
Ora: 18:00 (seniori)
Liga a IV-a – Seria B
Etapa 3 (Playout)
Duminică, 3 mai
Vulturii Santău – Victoria Petrești
Cetate 800 Ardud – Unirea Pișcolt
Ora: 18:00 (seniori)
Liga a V-a Etapa 16
Sâmbătă, 2 mai
Prietenia Crucişor – Diferit SM
Ora: 16:00 (seniori)
Il Calcio SM – Dacia Supur (teren Dinamo)
Ora: 17:00 (seniori)
Duminică, 3 mai
Olimpia Domănești – Livada
Viitorul Viile Satu Mare – Voința Lazuri II Bercu
Ora: 18:00 (seniori)
STA – Ugocea Porumbești
Platanul Marna – Voința Babța (nu se dispută)
Platanul Marna și Ugocea Porumbești s-au retras din campionat, iar rezultatele acestora au fost anulate conform regulamentului.