AJF SATU MARE

Minivacanță de 1 Mai cu mult fotbal în județ

- Programul meciurilor din acest weekend, din fotbalul județean





Partidele etapei a 3-a din play off-ul Ligii a 4 a ELITE sunt programate de miercuri și până duminică…Iar cel mai așteptat joc e cel de duminică, 3 mai, de la Micula acolo unde revelația din play off, Turul va întâlni liderul, Talna Orașu Nou. Miculenii au punctaj maxim după 3-2 cu Dorolț și Odoreu în vreme ce Talna a pierdut teren după remiza de la Carei și înfrângerea din derby-ul cu Dorolț.

Iată programul meciurilor programate în minicanața de 1 mai , în județ:Liga a IV-a ELITE – DENDIAROMEtapa 3 (Playoff)Miercuri, 29 aprilieCSM Victoria Carei – Unirea Tășnad II / Decebal…..Sâmbătă, 2 maiRecolta Dorolț – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)Ora: 16:00 (juniori) / 18:00 (seniori)Duminică, 3 maiOașul 1969 – Someșul OdoreuOra: 12:00 (seniori) / 14:00 (juniori)Turul Micula – Talna Orașu NouOra: 16:00 (juniori) / 18:00 (seniori)Liga a IV-a – Seria AEtapa 15 (Tur 2)Duminică, 3 maiVictoria Apa – Recolta Dorolț II DaraVoința Turț – Dacia Medieșu AuritSportul Botiz – Înfrățirea Tarna MareOra: 18:00 (seniori)Voința Lazuri – stăLiga a IV-a – Seria BEtapa 4 (Playoff)Miercuri, 29 aprilieSomeșul Oar – Schwaben CăminEtapa 4 (continuare)Frohlich Foieni – Kneho UrziceniOra: 16:00 (juniori) / 18:00 (seniori)Recolta Sanislău – CiumeștiOra: 18:00 (seniori)Real Andrid – Ghenci 2006Ora: 14:00 (seniori)Crasna Moftinu Mic – Fortuna CăpleniOra: 18:00 (seniori)Etapa 3 (Playout)Duminică, 3 maiVulturii Santău – Victoria PetreștiCetate 800 Ardud – Unirea PișcoltOra: 18:00 (seniori)Liga a V-a Etapa 16Sâmbătă, 2 maiPrietenia Crucişor – Diferit SMOra: 16:00 (seniori)Il Calcio SM – Dacia Supur (teren Dinamo)Ora: 17:00 (seniori)Duminică, 3 maiOlimpia Domănești – LivadaViitorul Viile Satu Mare – Voința Lazuri II BercuOra: 18:00 (seniori)STA – Ugocea PorumbeștiPlatanul Marna – Voința Babța (nu se dispută)Platanul Marna și Ugocea Porumbești s-au retras din campionat, iar rezultatele acestora au fost anulate conform regulamentului.