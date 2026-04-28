Semifinalăde Cupa României pe „Olimpia-Daniel Prodan”: CSM Olimpia U19 luptă pentru finală

Sport 28.04.2026 17:48
Echipa U19 de la CSM Olimpia Satu Mare are miercuri, 29 aprilie, un meci decisiv în Cupa României U19. Sătmărenii joacă pe teren propriu, pe Stadionul Olimpia – Daniel Prodan, în manșa tur a semifinalei, contra celor de la LPS Suceava.
Miza este una uriașă: calificarea în finală. Tinerii galben-albaștri au ajuns până aici după un parcurs solid și au nevoie de sprijinul tribunelor pentru a face pasul decisiv.
Returul e programat peste o săptămână în Moldova.
Suporterii sunt așteptați în număr cât mai mare pentru a crea o atmosferă care să împingă echipa spre victorie.
 

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda