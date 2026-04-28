Semifinalăde Cupa României pe „Olimpia-Daniel Prodan": CSM Olimpia U19 luptă pentru finală



Echipa U19 de la CSM Olimpia Satu Mare are miercuri, 29 aprilie, un meci decisiv în Cupa României U19. Sătmărenii joacă pe teren propriu, pe Stadionul Olimpia – Daniel Prodan, în manșa tur a semifinalei, contra celor de la LPS Suceava.

Miza este una uriașă: calificarea în finală. Tinerii galben-albaștri au ajuns până aici după un parcurs solid și au nevoie de sprijinul tribunelor pentru a face pasul decisiv.

Returul e programat peste o săptămână în Moldova.

Suporterii sunt așteptați în număr cât mai mare pentru a crea o atmosferă care să împingă echipa spre victorie.







