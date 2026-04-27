Mézinger Márton, în top 32 la Campionatul European U23

Sport 27.04.2026 18:43
Scrimă: 

    Scrimerul sătmărean Mézinger Márton, legitimat la CSM Olimpia Satu Mare, a avut o evoluție solidă la Campionatul European U23 desfășurat în Cagliari (Italia), unde a încheiat competiția pe un onorant loc 29.
    Sportivul pregătit de antrenorul Adrian Szilágyi a intrat pe planșă duminică, reușind un parcurs bun în faza grupelor, cu patru victorii și două înfrângeri. Rezultatele i-au asigurat calificarea pe tabloul principal de 64, unde, în primul meci eliminatoriu, s-a impus clar, scor 15–7, în fața italianului Fabrizio Cuomo.
Î    n lupta pentru accederea în optimile de finală, Mézinger a întâlnit un adversar mai puternic, pe italianul Nicolo’ Del Contrasto, în fața căruia a cedat cu 15–9, oprindu-se astfel în faza primelor 32 de sportivi.
    În proba individuală de spadă masculin au participat, în total, 98 de sportivi.

