Mézinger Márton, în top 32 la Campionatul European U23

Scrimă:



Scrimerul sătmărean Mézinger Márton, legitimat la CSM Olimpia Satu Mare, a avut o evoluție solidă la Campionatul European U23 desfășurat în Cagliari (Italia), unde a încheiat competiția pe un onorant loc 29.

Sportivul pregătit de antrenorul Adrian Szilágyi a intrat pe planșă duminică, reușind un parcurs bun în faza grupelor, cu patru victorii și două înfrângeri. Rezultatele i-au asigurat calificarea pe tabloul principal de 64, unde, în primul meci eliminatoriu, s-a impus clar, scor 15–7, în fața italianului Fabrizio Cuomo.

Î n lupta pentru accederea în optimile de finală, Mézinger a întâlnit un adversar mai puternic, pe italianul Nicolo’ Del Contrasto, în fața căruia a cedat cu 15–9, oprindu-se astfel în faza primelor 32 de sportivi.

În proba individuală de spadă masculin au participat, în total, 98 de sportivi.





Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te