Florin Mulcuțan cere schimbare:

„Boxul românesc are nevoie urgentă de o nouă direcție”





Într-un moment delicat pentru boxul amator din România, marcat de rezultate modeste și controverse tot mai frecvente, sătmăreanul Florin Mulcuțan iese în față cu o poziție clară și argumentată. Vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Box, acesta se numără printre puținii oameni din fenomen care vorbesc deschis despre problemele sistemului, dar și despre soluțiile necesare pentru redresare.

Diagnostic dur, dar realistÎntrebat despre situația actuală din boxul amator, Mulcuțan nu ezită să spună lucrurilor pe nume:„Situația este una dezastruoasă. Din păcate, accentul nu mai este pus pe performanță, iar rezultatele se văd."El subliniază faptul că România a pierdut teren important pe plan internațional, mai ales la nivel de seniori, unde prezențele notabile sunt tot mai rare. Cu excepția unor rezultate din zona feminină, boxul românesc nu mai are aceeași vizibilitate și consistență.Un om implicat, cu soluțiiDincolo de critică, Florin Mulcuțan vine și cu propuneri concrete. Acesta susține necesitatea unei reforme reale, bazate pe meritocrație și profesionalism:„Este nevoie de oameni noi, de criterii clare și de transparență. Fără acestea, nu putem construi performanță."În opinia sa, selecția sportivilor trebuie să se bazeze strict pe valoare, nu pe relații sau influențe, iar acest principiu ar putea reprezenta un prim pas spre recâștigarea credibilității.Voce respectată în boxul profesionistActiv în zona boxului profesionist, Mulcuțan înțelege foarte bine legătura dintre cele două sisteme. El atrage atenția că fără o bază solidă în boxul amator, nici performanța profesionistă nu poate exista:„Boxul profesionist depinde direct de cel amator. Fără o pepinieră puternică, viitorul este incert."Totodată, el își exprimă încrederea că noua generație de sportivi poate readuce România în prim-plan, dacă va fi susținută corect.Deschis implicării în reconstrucțieUn aspect important care îl diferențiază pe Florin Mulcuțan este disponibilitatea de a se implica activ în schimbare, nu doar de a o comenta:„Vom susține orice inițiativă care pune performanța pe primul loc. Este momentul ca boxul românesc să își regăsească direcția."Un mesaj pentru viitorPrin pozițiile sale, sătmăreanul transmite un semnal de alarmă, dar și unul de speranță. Criticile sale vin din interiorul fenomenului și sunt dublate de dorința reală de a contribui la reconstrucție.Într-un sport care a adus României numeroase satisfacții de-a lungul timpului, voci precum cea a lui Florin Mulcuțan pot reprezenta punctul de plecare pentru o schimbare necesară.