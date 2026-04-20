Duminică s-au disputat două partide din cadrul primei etape a play-off-ului Ligii 4 Elite. Spre deosebire de surprizele înregistrate sâmbătă, de această dată calculele hârtiei s-au confirmat, iar echipele considerate favorite au reușit să-și adjudece cele trei puncte.

Victoria celor de la Someșul Odoreu nu a venit însă ușor. Echipa a trebuit să aștepte până în minutele de prelungire pentru a marca golul decisiv pe terenul din Decebal, prin Raul David , în fața formației Unirea Tășnad II Decebal. Grație acestui succes, Someșul rămâne pe locul 5 în clasament, dar ține aproape de Turul Micula, formație care a produs surpriza sâmbătă, câștigând la Dorolț.

Victoria celor de la Someșul Odoreu a avut și o miză special…culinară. Jucătorii au primit la final ca o primă specială o șaorma cu …toate punctele. De la o cunoscută șaormerie de pe Drumul Careiului.

În celălalt meci al zilei, fosta finalistă a campionatului, Oașul 1969, a obținut o victorie muncită, scor 2–0, în fața echipei Olimpia II Satu Mare. Oaspeții au aliniat din nou o formație foarte tânără, cu zece jucători cu vârste între 16 și 19 ani, cel mai experimentat fiind Kévin Mbala, în vârstă de 25 de ani.

Gazdele au deschis scorul după primul sfert de oră, iar în repriza secundă și-au securizat victoria în finalul meciului, prin golul marcat de antrenorul-jucător Vasile Pop.

În urma acestui rezultat, Oașul revine pe poziția a treia a clasamentului, în timp ce CSM Olimpia II rămâne pe penultimul loc.





Rezultatele etapei (play-off, etapa 1):

Unirea Tășnad II / Decebal – Someșul Odoreu 0–1 (0–0)

Marcator: Raul David (90+3)

Oașul 1969 Negrești Oaș – CSM Olimpia II Satu Mare (U19) 2–0 (1–0)

Marcatori: Bogdan Jeler (16), Vasile Pop (86)

Rezultate consemnate sâmbătă:

Victoria Carei – Talna Orașu Nou 2–2 (2–1)

Recolta Dorolț – Turul Micula 2–3 (2–1)





Clasament:

1.Talna Orașu Nou– 36 p

2.Recolta Dorolț – 30 p

3.Oașul 1969 Negrești Oaș – 22 p

4.Turul Micula – 20 p

5.Someșul Odoreu– 20 p

6.Victoria Carei – 16 p

7.CSM Olimpia II Satu Mare – 14 p

8.Unirea Tășnad II Decebal – 10 p







