Scena politică românească intră într-o nouă zonă de turbulență după ce Partidul Social-Democrat a decis, printr-un vot intern covârșitor, retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan. Rezultatul consultării interne este fără echivoc: 97,7% dintre membrii PSD au votat „DA” pentru schimbarea prim-ministrului, în timp ce doar 2,3% s-au opus.

Votul, desfășurat prin SMS și la care au participat aproximativ 5.000 de membri, a avut o singură întrebare directă: „Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”. Răspunsul masiv în favoarea retragerii sprijinului marchează o ruptură politică majoră în interiorul coaliției de guvernare.





Majoritatea parlamentară, pierdută peste noapte

Decizia PSD are consecințe imediate: premierul Ilie Bolojan rămâne fără majoritate parlamentară. Social-democrații asigurau aproximativ 40% din susținerea coaliției, iar ieșirea lor din ecuație destabilizează profund actualul Executiv.

În acest context, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj ferm: partidul merge la consultările de la Cotroceni cu un mandat clar – continuarea coaliției de guvernare, dar fără Ilie Bolojan în fruntea Guvernului. În lipsa unei astfel de soluții, PSD este pregătit să își retragă toți miniștrii și prefecții, ceea ce ar echivala cu o ieșire totală de la guvernare.





Grindeanu: „Este un vot care nu lasă loc de interpretări”

În primele declarații după anunțarea rezultatului, Sorin Grindeanu a subliniat forța mandatului primit din partea partidului:

„Este un vot care dă un mandat extrem de puternic conducerii PSD. E un vot care ne obligă și de care trebuie să ținem cont. Partidul Social-Democrat spune într-o manieră care nu lasă loc de interpretări că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă.”

Liderul social-democrat a avertizat că actuala situație politică nu mai poate continua în forma actuală și a sugerat că urmează consultări decisive la Palatul Cotroceni, în condițiile în care Guvernul nu mai are susținere parlamentară.





Scenarii deschise: demisie, remaniere sau criză politică profundă

PSD exclude varianta susținerii unui guvern minoritar și își reafirmă opțiunea pentru o coaliție pro-europeană. În același timp, Grindeanu a respins ideea unei alianțe cu AUR, precizând că orice majoritate viitoare trebuie construită în jurul unor partide cu orientare europeană.

În cazul în care premierul Ilie Bolojan refuză să demisioneze, PSD ia în calcul toate opțiunile politice, inclusiv retragerea miniștrilor și depunerea unei moțiuni de cenzură. Liderul partidului a confirmat că acesta ar fi „pasul normal” într-un astfel de scenariu.





Un moment de cotitură pentru guvernare

Votul din PSD nu este doar o decizie internă, ci un moment de cotitură pentru întreaga arhitectură politică a României. Cu o majoritate parlamentară destrămată și cu presiuni crescânde pentru schimbarea premierului, următoarele zile vor fi decisive pentru stabilitatea guvernării.

Consultările de la Cotroceni se anunță tensionate, iar opțiunile sunt limitate: fie o nouă formulă guvernamentală rapid negociată, fie intrarea într-o criză politică de durată, cu efecte directe asupra economiei și stabilității instituționale.



