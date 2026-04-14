Ceremonie oficială în Parcul Central, cu moment comemorativ și defilare militară

Autoritățile din județul Satu Mare au definitivat programul manifestărilor dedicate aniversării a 107 ani de la intrarea Armatei Române în municipiu, un moment cu profundă încărcătură istorică pentru comunitatea locală. Evenimentul va avea loc în data de 19 aprilie 2026, în prezența oficialităților și a reprezentanților instituțiilor publice.

Program stabilit în cadrul ședinței de coordonare

Decizia privind organizarea manifestărilor a fost luată în cadrul ședinței săptămânale de coordonare convocată de prefectul Altfatter Tamás, la care au participat șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne.

La întâlnire au fost prezenți subprefecții Ioan Tibil și Cristian Valer Beseni, secretarul general Cosmin Dorle, precum și locotenent-colonelul Adrian Mureșan, comandantul Centrului Militar Județean Satu Mare.

Ceremonie solemnă la Monumentul Eroului Necunoscut

Manifestările vor debuta la ora 12:30, în Parcul Central din municipiul Satu Mare, la Monumentul Eroului Necunoscut. Programul va include un moment comemorativ dedicat eroilor căzuți în Primul Război Mondial, evocarea semnificației istorice a evenimentului, dar și depuneri de coroane de flori.

Defilare militară și evocarea unui moment istoric

Unul dintre punctele centrale ale ceremoniei va fi defilarea plutoanelor de militari, care vor aduce un omagiu simbolic Armatei Române și rolului acesteia în istoria orașului.

Evenimentul marchează un moment important din trecutul municipiului Satu Mare, reamintind de intrarea Armatei Române în oraș și de contribuția acesteia la consolidarea identității naționale.

Respect pentru istorie și eroi

Prin organizarea acestor manifestări, autoritățile își propun să păstreze vie memoria eroilor și să transmită generațiilor tinere importanța respectului față de istorie și valorile naționale.