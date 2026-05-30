Deputatul liberal a vorbit despre un presupus „spectacol” al mascaților și polițiștilor, însă ancheta privind suspiciuni de fraudare a programului „Masă Sănătoasă” a fost coordonată de procurori și desfășurată conform procedurilor legale

O nouă ieșire publică a deputatului PNL Adrian Cozma provoacă reacții puternice după ce acesta a ales să conteste modul în care polițiștii, procurorii și trupele de intervenție au desfășurat perchezițiile din comuna Socond. În timp ce parlamentarul a încercat să inducă ideea unui exces de forță și a unui „spectacol” mediatic, răspunsul oficial al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare arată o realitate complet diferită: o anchetă penală coordonată de procurori, cu mandate emise de instanță și măsuri procedurale standard.

Când politica încearcă să se substituie anchetei penale

Declarațiile deputatului Adrian Cozma ridică semne serioase de întrebare cu privire la responsabilitatea discursului public al unui ales care cunoaște foarte bine mecanismele statului.

În loc să aștepte rezultatele unei investigații aflate în desfășurare și să manifeste respect pentru instituțiile judiciare, parlamentarul liberal a ales să transforme o acțiune procedurală într-un atac politic la adresa celor care instrumentează dosarul.

Mai grav, acuzația privind un presupus „spectacol” organizat de polițiști și mascați pare să ignore complet faptul că perchezițiile nu au fost dispuse de Inspectoratul de Poliție, ci au fost efectuate într-un dosar aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, în baza unor mandate emise de judecător.

În aceste condiții, atacul lui Cozma pare îndreptat nu doar împotriva polițiștilor, ci indirect și împotriva procurorilor și a mecanismului judiciar care a autorizat întreaga operațiune.

Răspunsul IPJ: procedură standard, nu „spectacol”

Reacția oficială a IPJ Satu Mare este una fermă și fără echivoc.

Instituția precizează că activitățile au fost desfășurate cu respectarea strictă a cadrului legal, într-un dosar penal aflat sub supravegherea procurorului de caz.





Au fost puse în executare simultan opt mandate de percheziție domiciliară în mai multe locații din comuna Socond, iar constituirea unui dispozitiv de intervenție adecvat reprezintă o procedură standard în astfel de situații.

Poliția explică faptul că numărul efectivelor participante a fost stabilit exclusiv în funcție de complexitatea operațiunii, de necesitatea desfășurării simultane a perchezițiilor și de obligația asigurării siguranței tuturor persoanelor implicate.

Cu alte cuvinte, exact ceea ce deputatul a prezentat drept un exces reprezintă, potrivit procedurilor judiciare, modul normal de desfășurare a unor astfel de activități.

Dosarul nu vizează o banală neînțelegere administrativă

În centrul anchetei se află suspiciuni extrem de grave privind implementarea programului național „Masă Sănătoasă”.

Procurorii investighează posibile infracțiuni de obținere ilegală de fonduri, delapidare și fals intelectual, după ce au apărut indicii că ar fi fost raportate și decontate mai multe porții de hrană decât cele distribuite efectiv elevilor.

Anchetatorii susțin că diferențele dintre meniurile achitate și cele consumate ar fi generat prejudicii aduse bugetului de stat.

În acest context, încercarea de a muta atenția publică de la fondul acuzațiilor către numărul polițiștilor prezenți la percheziții riscă să pară mai degrabă o diversiune politică decât o preocupare autentică pentru aflarea adevărului.

Mircea Govor a cerut controale, Cozma a atacat anchetatorii

În timp ce deputatul PSD Mircea Govor a solicitat public extinderea verificărilor și intervenția Corpului de Control al Ministerului Educației, deputatul PNL Adrian Cozma a ales să conteste modul în care au fost efectuate perchezițiile.

Diferența de abordare este una evidentă. Govor a cerut verificarea documentelor, a prezenței elevilor, a modului în care au fost decontate porțiile de hrană și a eventualelor vulnerabilități ale programului „Masă Sănătoasă”, în timp ce Cozma și-a concentrat discursul asupra prezenței polițiștilor și a efectivelor implicate în descinderi. Mai mult, liderul PSD Satu Mare a lansat acuzații extrem de grave privind posibilitatea ca unele porții de hrană decontate să nu fi ajuns niciodată la elevi, existând suspiciuni că acestea ar fi fost folosite inclusiv la diverse evenimente cu tentă politică organizate în comună. Chiar dacă aceste afirmații urmează să fie verificate de anchetatori, ele indică dimensiunea scandalului care a determinat intervenția procurorilor. O reacție care ridică și mai multe semne de întrebare În contextul în care procurorii investighează suspiciuni de obținere ilegală de fonduri, delapidare și fals intelectual, iar opoziția solicită controale suplimentare asupra modului în care au fost cheltuiți banii destinați copiilor, reacția lui Adrian Cozma pare să evite tocmai esența problemei. În loc să ceară lămurirea suspiciunilor și identificarea eventualilor responsabili, deputatul liberal a preferat să transforme intervenția polițiștilor și procurorilor într-o temă de controversă publică. O poziționare care poate fi interpretată ca o încercare de mutare a dezbaterii de la presupusele fraude investigate către criticarea instituțiilor care au obligația legală de a le verifica. Astfel, în timp ce Mircea Govor cere mai multe controale și mai multă transparență, Adrian Cozma pare preocupat în primul rând de contestarea celor care desfășoară ancheta, o atitudine care riscă să îl plaseze în contradicție cu interesul public de a afla adevărul despre modul în care au fost cheltuiți banii alocați pentru hrana elevilor.

O apărare politică înaintea concluziilor anchetei

Ieșirea lui Adrian Cozma este cu atât mai surprinzătoare cu cât ancheta se află într-o fază incipientă, iar procurorii au subliniat în mod repetat respectarea prezumției de nevinovăție.





În loc să susțină clarificarea suspiciunilor și să lase instituțiile abilitate să își facă datoria, deputatul liberal a ales să pună sub semnul întrebării tocmai activitatea celor care investighează cazul.

Pentru mulți observatori, gestul poate fi interpretat ca o încercare de victimizare politică și de delegitimare a unor instituții care nu fac altceva decât să aplice legea.

Când atacul la adresa instituțiilor devine o problemă

Într-un stat de drept, criticarea autorităților este legitimă. Însă există o diferență majoră între controlul democratic și lansarea unor acuzații fără fundament factual împotriva polițiștilor și procurorilor care execută mandate dispuse legal.

Răspunsul IPJ Satu Mare arată că operațiunea de la Socond nu a fost un „spectacol”, ci o acțiune procedurală desfășurată sub coordonarea procurorului de caz și cu aprobarea instanței.

În aceste condiții, declarațiile deputatului Adrian Cozma par să fi produs mai degrabă zgomot politic decât clarificări reale, alimentând neîncrederea în instituțiile statului exact într-un moment în care opinia publică așteaptă răspunsuri despre modul în care au fost cheltuiți banii destinați copiilor.