Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare a marcat, vineri, 29 mai, Ziua Internațională a Copilului printr-o serie de activități speciale dedicate elevilor, transformând toate locațiile în care își desfășoară activitatea într-un adevărat univers al copilăriei, al bucuriei și al incluziunii.





Curtea școlii și sălile de clasă au fost animate de muzică, jocuri, culoare și zâmbete, copiii având parte de activități educative și recreative adaptate nevoilor și intereselor lor. Programul a inclus ateliere creative de pictură, modelaj și colaje, menite să stimuleze imaginația și expresivitatea artistică a elevilor.

De asemenea, au fost organizate jocuri interactive și activități de echipă, exerciții de cooperare și jocuri pe asfalt, care au adus multă energie și voie bună în rândul participanților.

Momentele artistice au completat atmosfera de sărbătoare, elevii bucurându-se de demonstrații de dans sportiv susținute de Loga Dance, de recitalul muzical oferit de Alexandra Sorian, dar și de sesiuni antrenante de Zumba Kids. Nu au lipsit nici concursurile sportive adaptate, organizate pentru a promova mișcarea, fair-play-ul și încrederea în sine.

Copiii au fost în centrul atenției, iar fiecare activitate a avut scopul de a le pune în valoare potențialul și unicitatea.

Un moment aparte al zilei l-a reprezentat participarea unui grup de elevi la un spectacol de dans organizat pe scena din centrul municipiului Satu Mare. Copiii au impresionat publicul prin talent, emoție și energie, fiind răsplătiți cu aplauze și apreciere din partea comunității, demonstrând încă o dată că incluziunea și educația de calitate pot străluci în spațiul public.

Reprezentanții instituției au subliniat faptul că fiecare activitate a fost gândită pentru a oferi copiilor experiențe memorabile, oportunități de socializare și momente autentice de bucurie.

Evenimentul a fost posibil datorită implicării cadrelor didactice și a partenerilor care sprijină constant activitatea școlii. Profesorii au demonstrat încă o dată profesionalism, răbdare și dedicare în crearea unui mediu educațional sigur, incluziv și plin de oportunități pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.

Directorul instituției, Ramona Costin, a transmis un mesaj emoționant cu ocazia acestei zile speciale, subliniind importanța copilăriei, a acceptării și a sprijinului oferit fiecărui elev pentru a-și descoperi și valorifica potențialul.

La CSEI Satu Mare, Ziua Copilului a fost mai mult decât o sărbătoare — a fost o lecție despre prietenie, empatie, incluziune și frumusețea lucrurilor simple.

La mulți ani tuturor copiilor!