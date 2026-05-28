Deputatul PSD lansează acuzații extrem de grave la adresa ISJ Satu Mare, administrației locale din Socond și unor persoane apropiate liberalilor sătmăreni, cerând intervenția urgentă a Corpului de Control al Ministerului Educației

Scandalul din jurul programului „Masă Sănătoasă” capătă proporții explozive în județul Satu Mare, după ce deputatul PSD Mircea Govor a venit cu acuzații extrem de grave privind modul în care ar fi fost folosiți banii publici destinați elevilor din comuna Socond.

Într-o conferință de presă cu accente extrem de dure, liderul PSD Satu Mare a acuzat direct conducerea Inspectoratului Școlar Județean de pasivitate și lipsă de reacție, sugerând în același timp că diferențele dintre numărul real al elevilor și numărul porțiilor decontate ar putea ascunde o practică mult mai gravă.

„Inspectoratul stă și tace de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic”

Mircea Govor a criticat violent lipsa unei reacții publice din partea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, susținând că instituția avea obligația de a monitoriza permanent derularea programului.

„Eu până astăzi nu am văzut-o pe doamna inspector general să iasă să explice ce s-a întâmplat. Inspectoratul Școlar e obligat să monitorizeze desfășurarea acestui program. Inspectoratul Școlar Satu Mare și doamna inspector general stau de parcă nu s-a întâmplat nimic”, a declarat deputatul PSD.

Mircea Govor merge și mai departe și afirmă că inspectoarea generală poate fi considerată responsabilă pentru faptul că nu ar fi verificat modul în care s-a derulat programul „Masă Sănătoasă”.

Acuzație șoc: porțiile suplimentare ar fi ajuns la evenimente organizate de PNL

Cea mai gravă acuzație lansată de liderul PSD Satu Mare vizează posibilitatea ca porțiile de hrană decontate suplimentar să nu fi ajuns niciodată la elevi.

Potrivit lui Mircea Govor, există suspiciuni că mâncarea achitată din fonduri publice pe baza unor raportări discutabile ar fi fost folosită inclusiv pentru servirea mesei la diferite evenimente organizate de PNL în comuna Socond.

Deputatul a făcut referire inclusiv la manifestări locale precum „Danțul la Șură”, sugerând că diferențele dintre numărul real al copiilor prezenți și porțiile decontate ar putea ascunde o adevărată rețea de folosire politică a resurselor finanțate de stat.

Dacă aceste acuzații se confirmă, scandalul depășește cu mult zona unor simple erori administrative și intră într-o sferă extrem de sensibilă privind utilizarea fondurilor publice în interes politic.

„Dacă aceste suspiciuni se confirmă, atunci vorbim despre un lucru revoltător: bani destinați copiilor ar fi fost încasați pe baza unor raportări care nu reflectă realitatea”, a avertizat Mircea Govor.

Corpul de Control, cerut urgent la Satu Mare

În urma suspiciunilor apărute, deputatul PSD a anunțat că a depus oficial o interpelare parlamentară prin care solicită Ministerului Educației trimiterea Corpului de Control în județul Satu Mare.

Acesta cere:

verificarea tuturor documentelor privind prezența elevilor;

controlul modului în care au fost decontate porțiile de hrană;

analiza raportării absențelor;

identificarea unor cazuri similare la nivel național;

măsuri urgente pentru eliminarea riscului de fraudă.

Totodată, Mircea Govor solicită extinderea verificărilor și în zona liceelor serale și a școlilor profesionale, unde afirmă că există de ani de zile suspiciuni privind diferențele dintre elevii înscriși și cei prezenți efectiv la cursuri.

Atac frontal la adresa subprefectului Valer Beșeni

În cadrul conferinței de presă, Mircea Govor l-a vizat și pe subprefectul Valer Beșeni, pe care l-a ironizat public și despre care a afirmat că nu reprezintă un reper administrativ relevant.

„Nu mă interesează, e prea neînsemnat pentru mine ca să urmăresc ce face”, a spus liderul PSD.

Deputatul a mers însă mai departe și a readus în discuție traseul profesional al soției lui Valer Beșeni, sugerând existența unor relații și influențe politice în instituțiile publice din județ.

Potrivit declarațiilor lui Mircea Govor, soția subprefectului ar fi fost numită funcționar public la Primăria Socond, după care ar fi ajuns angajată la Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare, având sprijinul conducerii instituției.

Liderul PSD a sugerat că directorul ITM Satu Mare s-ar fi dovedit în timp „un foarte bun colaborator al liberalilor sătmăreni”, insinuând existența unei rețele de influență și susținere politică în jurul administrației locale și județene.

Un scandal care riscă să zguduie administrația județeană

Cazul „Masă Sănătoasă” de la Socond nu mai este doar o dispută politică locală. Acuzațiile formulate public de Mircea Govor ridică semne de întrebare extrem de grave despre modul în care sunt gestionate fondurile publice destinate copiilor și despre posibilitatea ca resurse finanțate de stat să fi fost folosite în contexte politice sau administrative obscure.

În lipsa unor explicații clare din partea instituțiilor vizate, presiunea publică devine tot mai mare, iar întrebarea care planează asupra întregului scandal este una directă: cine răspunde dacă banii destinați elevilor au fost transformați într-o resursă pentru interese de partid?







