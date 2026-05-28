EXECUTARE. Condamnat pentru infracțiuni rutiere, depus în penitenciar

Locale 28.05.2026 16:01
Bărbat de 45 de ani din Terebești, încarcerat în urma unui mandat emis de Judecătoria Satu Mare

La data de 27 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare, în colaborare cu polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug, au desfășurat o acțiune pentru punerea în executare a unui mandat de executare a pedepsei închisorii.

În urma activităților specifice, oamenii legii au pus în aplicare un mandat emis de Judecătoria Satu Mare pe numele unui bărbat de 45 de ani, din localitatea Terebești, condamnat pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier.

Bărbatul a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an și 7 luni de închisoare, sentință care a fost pusă în executare de către autorități.

După finalizarea procedurilor legale, acesta a fost depus în Penitenciarul Satu Mare, unde își va executa pedeapsa.

