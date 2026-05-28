Actvități dedicate săptămânei siguranței școlare

În această săptămână, la nivel național, s-au desfășurat activități dedicate evenimentului „Săptămâna Școală în Siguranță”, având ca obiectiv creșterea gradului de siguranță în mediul școlar și prevenirea comportamentelor de risc în rândul elevilor.

În acest context, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare – Biroul Siguranța Școlară au desfășurat activități informativ-preventive în localitățile Satu Mare, Negrești-Oaș, Livada, Apa, Racșa și Cămin. Acțiunile au avut ca scop prevenirea violenței școlare, creșterea gradului de siguranță a pietonilor și bicicliștilor, precum și prevenirea traficului și consumului de substanțe interzise.

Prin dialog direct cu elevii și cadrele didactice, polițiștii au transmis recomandări privind adoptarea unui comportament responsabil, promovarea respectului reciproc și conștientizarea riscurilor asociate consumului de substanțe interzise și implicării în acte de violență.

Totodată, în cadrul concursului național organizat prin proiectul „Scoate violența școlară din anonimat”, o echipă a Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” Turț a obținut locul III, rezultat ce reflectă implicarea și preocuparea elevilor și profesorilor pentru promovarea unui climat educațional sigur și echilibrat.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare continuă să sprijine activitățile educative și preventive desfășurate în unitățile de învățământ, în vederea creării unui mediu școlar sigur pentru toți elevii.