Un grav accident rutier s-a produs în această după-amiază pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Satu Mare, unde au fost implicate un autoturism și o motocicletă. La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale și de pompieri pentru salvarea victimelor și asigurarea zonei.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate un echipaj SMURD de prim ajutor, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă și o autospecială de stingere cu apă și spumă. În sprijin a intervenit și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

Motociclistul a fost găsit în stare de inconștiență de către salvatori. Acesta a fost preluat de echipajele medicale, stabilizat și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au acționat pentru sablarea carosabilului și înlăturarea pericolelor rezultate în urma accidentului, astfel încât traficul să poată fi reluat în condiții de siguranță.

Până la sosirea echipajelor operative, la locul accidentului a intervenit sergent major Raul Neamț, pompier din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, aflat în timpul liber, care a acordat primul ajutor victimei. Reprezentanții ISU Satu Mare au transmis aprecieri pentru implicarea și spiritul civic demonstrate de colegul lor.