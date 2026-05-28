



Pompierii militari sătmăreni au intervenit în această după-amiază la două accidente rutiere produse în județul Satu Mare, unul în localitatea Boghiș, iar cel de-al doilea pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Satu Mare.

Primul eveniment s-a produs în localitatea Boghiș, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanț. La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD, încadrate de 12 cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

În urma accidentului, un bărbat de aproximativ 50 de ani a rămas încarcerat. Acesta a fost extras în siguranță de echipajele de descarcerare, fiind conștient în momentul preluării de către echipajele medicale. Totodată, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

Cel de-al doilea accident a avut loc pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Satu Mare, unde au fost implicate un autoturism și o motocicletă. Pentru gestionarea situației au intervenit un echipaj de prim ajutor SMURD, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă, o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

Motociclistul, aflat în stare de inconștiență, a fost preluat de echipajele medicale și transportat de urgență la spital. Pompierii au intervenit pentru sablarea carosabilului și înlăturarea pericolelor rezultate în urma impactului.

În ambele situații, până la sosirea echipajelor profesioniste, au intervenit prompt doi pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare aflați în timpul liber. La intervenția din Boghiș a acordat primul ajutor plutonierul Marian Mircea, iar la accidentul din municipiul Satu Mare a intervenit sergent major Raul Neamț.

Reprezentanții ISU Satu Mare au transmis aprecieri colegilor lor pentru spiritul civic, profesionalismul și implicarea de care au dat dovadă, subliniind faptul că misiunea de pompier continuă dincolo de uniformă și programul de lucru.