Meteorologii anunță rafale de peste 80 km/h, ploi torențiale și grindină în cursul zilei de miercuri

Satu Mare se află sub atenționare meteorologică de cod galben de instabilitate atmosferică, emisă pentru intervalul 27 mai, ora 12:00 – 27 mai, ora 23:00.

Potrivit meteorologilor, în a doua parte a zilei de miercuri sunt așteptate fenomene severe specifice sezonului cald, care pot afecta mai multe regiuni din nordul țării, inclusiv județul Satu Mare.

Vijelii, descărcări electrice și grindină

Avertizarea vizează zonele din Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată.

Meteorologii anunță intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot atinge viteze de 50–70 km/h, iar izolat chiar peste 80 km/h.

În același timp, sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantități importante de apă în timp scurt

Specialiștii avertizează că, în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge local la 15–25 de litri pe metrul pătrat, existând riscul producerii unor acumulări rapide de apă și al apariției unor probleme în zonele vulnerabile.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci și să urmărească permanent informările oficiale transmise de instituțiile abilitate.